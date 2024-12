Goleada e quinta vittoria di fila. Tifone Ganaceto sul San Felice. La ’matricola’ ora è d’argento

ganaceto

6

san felice

0

GANACETO: Poli, Giannelli, Mondini, Bozzani (80’ E. Cavani), Mandreoli, Sghedoni, Goldoni (75’ Dapoto), Vaccari (70’ Della Casa), Caselli, Feninno (65’ Paoli), D. Cavani (85’ Zanni). A disp. Cornia, Toure, Messori. All. Virgilio.

SAN FELICE: Galeazzi, Bagni, Zanfi (46’ A. Borghi), Abdelouaret (60’ Casari), El Hatimi, Martino, Giovannini, Acanfora (60’ De Boni, 85’ Masuzzo), Buscè, Marconi, Ndrejaj (75’ Bernabiti). A disp. Malagoli, Reggiani, Sottili, Borghi T. All. Pizzo.

Arbitro: Izzo di Faenza

Reti: 35’ (rig.) e 38’ Caselli, 47’pt Sghedoni, 55’ D. Cavani, 60’ Vaccari, 85’ aut. El Hatimi

Note: ammoniti Giannelli, Bozzani, El Hatimi, Martino, Borghi A., Casari.

Quinta vittoria di fila per il Ganaceto (foto), matricola terribile che schianta il San Felice e si porta al 2° posto a -8 dalla Cdr capolista che affronterà domenica a Campogalliano nel big match. Al 10’ Ndrejaj sfiora il gol, poi è monologo di casa. Al 25’ Galeazzi dice di no a Feninno poi Sghedoni non trova la porta. Al 35’ pennellata di Vaccari per Caselli che anticipa El Hatimi che lo mette giù: rigore che Caselli segna. Al 38’ retropassaggio di Zanfi, Galeazzi sbaglia lo stop e Caselli fa 2-0 (ottava rete). Nel recupero scavino di Cavani respinto, sulla ribattuta Caselli colpisce il palo. Al 55’ Cavani per Sghedoni che da pochi passi fa 3-0. Al 55’ l’indiavolato Diego Cavani (che da oggi sarà un giocatore della Cdr…) si beve la difesa ospite e batte Galeazzi.

Al 60’ tiro di Goldoni ribattuto poi Vaccari fa 5-0 con un gran tiro e all’80’ cross di Cavani per Caselli che non trova il pallone, alle sue spalle El Hatimi devia nella sua porta.