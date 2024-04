Gorgone: "Lucchese, servirà combattere"

Il tema del match in programma nel primo pomeriggio di oggi, al "Recchioni", è scontatissimo: Fermana e Lucchese puntano solo alla vittoria. La squadra di Mosconi, per entrare nei play-out; quella di Gorgone per un discorso opposto, un posto nei futuri play-off. Come sempre, in novanta minuti, i punti di distacco tra le due formazioni si azzerano. A fare la differenza, oltre alle motivazioni, che sono altissime per entrambe, conteranno l’approccio, la grinta, la concentrazione che gialloblu e rossoneri metteranno sul terreno di gioco. Gara aperta a qualsiasi risultato.

Prima di affrontare il discorso sulle insidie della gara e sull’avversario, Gorgone ha espresso le sue condoglianze per la improvvisa e prematura scomparsa dell’ex attaccante della Lucchese, Costantino Borneo. "Il mio primo pensiero – ha detto l trainer – è per Tino Borneo, uomo di calcio serio e per bene, che ha vestito anche questa maglia. Inaspettatamente ci ha lasciati e, con grande dispiacere e dolore, vorrei che lo ricordassimo. Il pensiero va a sua moglie Ambra e alla figlia".

Poi Gorgone ha accennato al fatto che, dopo parecchi mesi, Francesco Fedato ha rimesso i piedi in campo con l’Arezzo, sfiorando anche il gol.

"Fedato è entrato molto bene in partita dopo quattro-cinque mesi di stop – ha aggiunto Gorgone – e sono molto contento per lui. Ci sarà bisogno di lui nelle ultime tre decisive sfide. Devo dire, comunque, che tutti i ragazzi chiamati in causa si stanno comportando bene e, come ho sempre detto, c’è bisogno di un gruppo unito e che i ragazzi si facciano trovare pronti, quando sono chiamati in causa". Parlando della sfida di Fermo, Gorgone ha aggiunto: "La Fermana attraversa un periodo di grande forma fisica e mentale, ha ritrovato fiducia in se stessa, dopo gli ultimi risultati positivi. Mi aspetto, pertanto, una partita dove ci sarà bisogno di tanta forza fisica, di gamba, di energia. Se capiterà, come è probabile, dovremo essere pronti a ribattere colpo su colpo, senza tanti fronzoli, ma badando al sodo. Loro si giocano tanto, ma anche noi giochiamo per un obiettivo importante che sono i play-off".

Infine un accenno alla situazione infortunati. "Cangianiello è out – ha concluso Gorgone – , mentre De Maria è squalificato. Gli altri giocatori sono tutti recuperati e ci sarà solo da valutarne le condizioni in vista del match di un match che, ripeto, va interpretato con il piglio giusto e la massima attenzione, specialmente sulle palle inattive".

Non dovrebbe essere disponibile nemmeno Visconti. Anche se il tecnico non è sceso nei dettagli, crediamo che la Lucchese si presenti al "Recchioni" in questo schieramento: Chiorra, Sabbione, Tiritiello, Benassai, Quirini; Gucher, Tumbarello, Astrologo; Rizzo Pinna, Yeboah, Disanto. Fischio d’ inizio alle ore 14. Dirige Caldera di Como.

Emiliano Pellegrini