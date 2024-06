Granata, addio barriera. La gradinata torna libera

Ognuno ha le sue barriere da abbattere. Che siano mentali oppure materiali. Il Pontedera sta per abbattere la sua, ossia quel divisorio metallico che da oltre dieci anni taglia in due la gradinata dello stadio Mannucci. Con l’ingresso nel calcio professionistico, ragioni di sicurezza e obblighi sul numero dei posti minimi da riservare ai sostenitori ospiti hanno portato all’installazione di questa doppia barriera di metallo (esteticamente bruttina a dirsela tutta) nel centro del settore, creando così la parte di gradinata nord (poi intitolata a Diego Savelli), occupata stabilmente dagli ultras granata e quella di gradinata sud, che, unita alle due tribunette adiacenti ha garantito la porzione destinata ai supporters ospiti. Adesso, con l’eliminazione di questa barriera, cosa che avverrà fisicamente tra pochi giorni, la gradinata sarà interamente riservata ai sostenitori del Pontedera. "E’ una bella cosa – commenta con soddisfazione il presidente del club Simone Millozzi – perché si va ad eliminare una bruttura (il divisorio, ndr) che dovemmo installare per ragioni di sicurezza e di capienza dello stadio quando il Pontedera è tornato in Serie C e che oggettivamente era fatta male. Forse perché ancora non c’erano le tecniche di oggi, ma di sicuro quella doppia recinzione è anche brutta come immagine, oltre a penalizzare gli stessi tifosi, che dovevano starne lontani perché non vedevano la porta avversaria, ostacolando la loro visuale".

"Così – prosegue il primo dirigente del Pontedera - con questo restyling diamo la gradinata in totale disponibilità ai nostri tifosi e dall’altra andiamo a fare un’operazione per ricollocare in tutta sicurezza anche i sostenitori ospiti, rendendo il Mannucci più vivibile sia in sicurezza che esteticamente". Ma le novità per rendere più piacevole la casa del Pontedera non finiscono qui. "Ai tifosi ospiti – riprende Millozzi – verranno riservate tre tribunette. Delle due esistenti, una, quella più vicina alla gradinata, è stata smantellata nei giorni scorsi e verrà rimontata dietro alla porta di gioco che è da quel lato. Lo spazio lasciato vuoto costituirà una fascia di sicurezza più ampia dell’attuale per separare le tifoserie opposte. Accanto alla seconda tribunetta, che rimane al proprio posto, sarà invece spostata quella che adesso si trova a sinistra della tribuna. L’idea è destinare quello spazio ad un’area hospitality più appetibile, realizzando una struttura in legno, con tavoli e sedie, in modo da far vivere a pieno l’intera giornata della partita e non solo l’evento in sé, prendendo spunto da realtà di livello superiore e rendere lo stadio più confortevole". "Tutto questo – conclude Millozzi – sarà pronto per l’inizio ufficiale della stagione, in agosto".

Stefano Lemmi