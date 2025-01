Granata, arriva Vis Pesaro. Adesso un solo pensiero

Occhi e testa sul campionato. Dopo gli ultimi giorni movimentati dalla cessione di Ianesi al Milan Futuro (al suo posto arriverà Mattia Gaddini, classe 2002, dall’Arezzo) con la formula del prestito oneroso - vuol dire che la società rossonera ha pagato fino a giugno il giocatore, che poi torna ai granata - per il Pontedera c’è da pensare solo alla Vis Pesaro. E non è pensier da poco, perché l’avversario che oggi arriva al Mannucci, e che all’andata vinse 2-0, è quinto in classifica e vanta una tra le migliori difese e i migliori attacchi del girone. Un cliente scomodo, che potrà mettere a dura prova la prosecuzione sia della striscia positiva della squadra di Menichini, che viene da 4 risultati utili di fila con 8 punti conquistati grazie ai quali è uscito dalla zona play out, sia dell’imbattibilità di Tantalocchi che dura da 289’.

"Ci giochiamo le nostre possibilità – commenta il tecnico - al netto delle situazioni di mercato che sappiamo. Per noi allenatori questo è il peggior periodo, tra giocatori che vengono e giocatori che vanno. Però queste sono le regole e io sono abituato a ragionare solo sui calciatori che ho. Ma sono certo che chi andrà in campo darà il massimo, e se facciamo una buona prestazione abbiamo le nostre possibilità di fare un risultato positivo".

Sulla partenza di Ianesi l’allenatore del Pontedera commenta così: "Ianesi è un giocatore bravo, che conosce l’ambiente di Pontedera e che ha dato molto. Non più tardi di una settimana fa ha segnato un gran gol che è valso tre punti a Sestri Levante. E’ un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, ed è bravo a tal punto che l’ha preso il Milan… Va anche detto tuttavia che ogni club ha i suoi equilibri, la società ha fatto i suoi conti ed è giusto che, anche per il ragazzo stesso, che voleva andare, abbia monetizzato quello che può essere il lavoro di un paio d’anni, Vedremo di sostituirlo al meglio".

"Ora – chiude Menichini – bisogna concentrarsi solo sulla Vis Pesaro. Siamo motivati e pronti a dare battaglia, carichi e concentrati. Poi però c’è un avversario che è in un periodo di forma e costruito per puntare alle primissime posizioni. Verrà qui per ottenere il massimo, ma noi vogliamo dare continuità al nostro percorso. Abbiamo giocatori che hanno orgoglio e confido in queste caratteristiche per una bellissima prestazione della squadra".

Oltre al già noto Sarpa, non ci sarà Scaccabarozzi per squalifica. Inizio alle 17,30, dirige Peletti di Crema con due precedenti: Ancona-Pontedera 0-1 del 2 dicembre 2023 e Rimini-Pontedera 3-1 del 18 febbraio 2024.

La probabile formazione (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta; Ladinetti, Guidi; Vitali, Van Ransbeeck, Sala; Italeng.

Stefano Lemmi