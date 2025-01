Granata Derby ad Arezzo contro la maledizione

Ad Arezzo per sfatare il tabù-derby. Nell’unico posticipo della 5a giornata di ritorno del girone B il Pontedera affronta la prima squadra toscana del 2025 dopo che nei tre scontri tra corregionali dell’andata non ha raccolto punti, perdendo in casa contro Arezzo e Pianese e in trasferta a Lucca. Ma più che per le statistiche, la necessità di fare punti degli uomini di Leonardo Menichini deriva da una classifica critica, che dopo i risultati delle altre squadre li lascia 15esimi a cavallo della linea dei play out insieme alla Spal.

A questo confronto diretto numero 38 (ultima vittoria esterna il 6 marzo 2016: 0-1 rete di Scappini) il Pontedera arriva però senza un potenziale di 14 reti, quelle segnate dallo squalificato Italeng, 8, e da Ianesi, 6, ceduto come noto al Milan Futuro dieci giorni fa. Il mercato comunque ha portato nella lista a disposizione oggi di Menichini il nome di Mirco Lipari, arrivato appena venerdì dal Lumezzane, mentre per l’altra new entry, ossia Mattia Gaddini, l’attaccante si unirà al gruppo solo dopo la gara odierna che l’avrebbe visto nel ruolo di ex. E a proposito di mercato, che chiuderà i battenti lunedì prossimo, l’allenatore Menichini ha espresso il suo pensiero: "Il mercato invernale disturba sempre, disturba anche gli allenatori. Però è una situazione costante che vale per tutti, quindi dobbiamo tenerla presente cercando di evitare i condizionamenti di arrivi e partenze. Sono comunque d’accordo con il presidente Mllozzi quando ha detto che oltre 30 giorni di mercato sono troppi da gestire, anche se valgono per tutti e quindi sono una situazione paritaria".

Rispetto alla sconfitta con la Vis Pesaro il tecnico riavrà però Saccabarozzi, anche lui arrivato da un paio di settimane, ma già ben inserito nei meccanismi di gioco. "Contro la Vis Pesaro – ha ripreso Manichini – la prestazione c’è stata nonostante il risultato positivo. Questo tipo di atteggiamento va tenuto anche contro l’Arezzo, squadra che ha speso molto, che punta ai primi posti della classifica e che dall’inizio del campionato è dentro ai play off. Oltretutto gioca in casa e vorrà fare bella figura, ma noi abbiamo bisogno di fare punti e ce la dobbiamo giocare attraverso l’atteggiamento, e con una mentalità propositiva, provando a renderci pericolosi ogni volta che abbiamo la palla. Io comunque sono fiducioso nonostante le assenze. Gaddini? Non è qua, quindi ne parleremo a tempo debito".

In panchina siederà invece per la prima volta dall’inizio Alessio Sarpa, reduce da un lungo infortunio. Inizio alle 20,30, dirige Gemelli di Messina, con due precedenti: Pontedera-Pineto 2-3 del 13 febbraio 2024 e Carpi-Pontedera 2-1 del 5 ottobre 2024.

Probabile formazione (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala; Corona.

Stefano Lemmi