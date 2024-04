Granata, è scontro diretto: "Match di grande peso"

Da un paio di stagioni giocare contro il Gubbio significa giocare in chiave play off. L’anno scorso all’ultima giornata i granata, che erano sesti in classifica, ricevettero gli umbri, quinti e un punto sopra, e l’1-1 che ne scaturì lasciò tutto invariato. Lo stesso 1-1 due settimane più tardi nel secondo turno dei play off disputato in Umbria condannò invece il Pontedera all’uscita dagli spareggi per il peggior piazzamento. Oggi le posizioni in graduatoria sono le stesse, con la squadra dell’ex Braglia davanti, stavolta di 4 punti, a quella di Canzi e quindi se vince diventa irraggiungibile mancando poi due sole giornate alla fine della regular season. Anche i granata tuttavia hanno sete di vittoria. "Nel torneo scorso – ricorda l’allenatore Massimiliano Canzi - siamo usciti dai play off senza perdere, giocando l’intero secondo tempo in dieci e dopo aver subito un gol quanto meno...particolare (Siano era fuori dalla porta a curarsi una ferita alla fronte, ndr) e questo dispiace. Questa partita di adesso invece è importante per il peso che ha quest’anno e ci dà la possibilità di ambire ad una posizione avanti rispetto a quella dove siamo". Non è comunque che il tecnico del Pontedera ha smesso di guardarsi indietro: " E’ vero che dobbiamo proteggerci le spalle, ma è altrettanto vero che con questo scontro diretto in caso di risultato completamente positivo abbiamo la possibilità di avvinarci e di giocare anche per il quinto posto. In ogni caso dobbiamo fare punti perché i 50 che abbiamo non bastano per garantirci i play off. Quindi l’obiettivo primario è iniziare a blindare questi play off". Canzi sa perfettamente che i suoi saranno attesi da una battaglia: "Sul valore del Gubbio c’è poco da dire, se non che questo è un campionato equilibrato e livellato verso l’altro. Sappiamo che troveremo un ambiente difficile e che ci attende una gara complicata. Sarà una battaglia sportiva, ma questa è una cosa bella che piace sia a me che ai miei giocatori". Con la squadra partita ieri per l’Umbria non c’erano i "soliti noti" Stancampiano, Ciocci e Marrone, tutti infortunati ormai da tempo, oltre a Selleri, che in settimana ha avuto un problema. Corsinelli, Udoh e il tecnico Braglia da una parte, Espeche dall’altra, formano la pattuglia di ex in campo. Dirige Marotta di Sapri, inizio alle 18,30. Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Martinelli; Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi