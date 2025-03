Granata Ecco il poster in regalo ai lettori

Anche Simone Millozzi, presidente del Pontedera, ha accolto con favore l’iniziativa del nostro quotidiano di regalare domani con il giornale il poster della squadra al completo. "Questo poster – ha dichiarato - è un’iniziativa importante e ben fatta, che credo faccia piacere agli sportivi, e non solo, della città. Quindi ben vengano iniziative di questo genere, che non sono altro che un segnale di attaccamento al Pontedera". Un Pontedera che fra 24 ore scende in campo per ospitare l’Ascoli con l’intenzione di aggiungere altri punti-salvezza ai 37 che ha in classifica. "Secondo me – ha ripreso il primo dirigente del club granata - la quota salvezza si è un po’ abbassata. Rispetto ai 43-44 punti previsti, penso che ora 41 siano la quota della tranquillità visto cosa sta accadendo sotto di noi". Ma… "Ma indipendentemente da questo – ammonisce Millozzi – dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e fare i punti mancanti nel più breve tempo possibile, anche per poter dare una svolta. Veniamo da una sola vittoria nelle ultime sei partite (più il pareggio di sabato col Milan Futuro, ndr) ed è il momento di invertire la marcia. Il mese di gennaio alla luce della classifica odierna è stato un mese che direi decisivo, grazie ad un mercato indovinato, al fatto di essere rimasti tutti uniti, e ad un cambiamento che ci ha fatto uscire da una situazione critica, molto difficile, ma si fa presto a rientrarci. Ora ci manca lo scatto finale, per cui dobbiamo tornare a fare quello che facevamo prima, cioè lottare su ogni pallone per portare a casa il risultato. Questo deve essere il mantra per le ultime 6 partite, a cominciare da quella di domani contro l’Ascoli, che deve essere giocata per vincere e stare più tranquilli". "Il pari col Milan Futuro – ha concluso il presidente - è servito per smuovere la classifica, che era la cosa più importante dopo due sconfitte, ma la prestazione non mi ha soddisfatto. Dobbiamo sempre andare in campo per vincere e quindi la rabbia e la determinazione ci devono essere ogni volta. Lottiamo come se ci attendessero sei finali, perché dove non si arriva con la tecnica bisogna arrivare con l’agonismo, che è stata la nostra peculiarità anche davanti ad avversari di grande blasone. Alla squadra deve arrivare questo messaggio, che deve essere messo in pratica già dalla sfida di domani, così da mettere una pietra sulla questione-salvezza. A proposito della quale io non sono né ottimista, né pessimista, ma realista: dirò che sono salvo solo quando la salvezza è stata raggiunta". Intanto la società accoglie con entusiasmo l’inizio di una partnership medica con Iris, compagnia odontoiatrica che conta 27 sedi fra Toscana e Liguria.

"Siamo orgogliosi – si sono espressi i dirigenti di Iris - di prenderci cura della salute e del sorriso dei giocatori del Pontedera, mettendo a disposizione la nostra esperienza e professionalità come medical partner ufficiale. Perché un sorriso sano è il primo passo per sentirsi bene… nella vita e in campo". E chissà che Perretta e compagni non tornino già domani a sfoggiare un bel sorriso....

Stefano Lemmi