Granata, esordio Gagliardi: "Emozione indimenticabile"

Pescara-Pontedera, gara valida per il primo turno dei play off si giocherà, come le altre sfide, martedì 7 maggio. Questo è stato deciso ieri dalle società di Serie C che partecipano agli spareggi-promozione, ed è uno slittamento (le prime partite erano previste per sabato 4 maggio) figlio del giudizio sul ricorso del Taranto che il Collegio di Garanzia del Coni darà con l’udienza fissata proprio sabato 4 maggio. La squadra pugliese, inserita nel girone C e nella quale milita l’ex granata Ladinetti, rivuole indietro i 4 punti che le sono stati tolti per mancati pagamenti e che in caso di accoglimento della richiesta la farebbero chiudere in seconda posizione, insieme all’Avellino ma con gli scontri diretti migliori. Perciò, fino a quando non si conoscerà l’esito della sentenza non sarà possibile stilare la classifica finale e questo di conseguenza ha fatto posticipare di 4 giorni il primo turno, mentre il secondo si terrà regolarmente l’11 maggio. La squadra di Canzi, oltretutto, giocherà alle 20,30, orario che potrebbe costringere molti tifosi a rinunciare al viaggio. Intanto in casa granata si torna sulla partita persa 2-1 a Carrara, ma che, nonostante il risultato negativo, diventato ormai un appuntamento fisso su quel terreno (8 sconfitte nelle ultime 8 trasferte...) ha visto l’attesa risposta alla pessima gara con l’Olbia. Come ha osservato Lorenzo Gagliardi, difensore classe 2004, che allo Stadio dei Marmi ha fatto il suo debutto da titolare: "In settimana ci siamo parlati nello spogliatoio, volevamo riscattarci dalla brutta prestazione con l’Olbia e direi che lo abbiamo fatto. Per quanto riguarda me, la prima da titolare in C è stata un’emozione particolare, che non si scorda mai, e della quale sono contento. Peccato però per il risultato, anche se non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro obiettivo quest’anno era salvarci. Ci siamo riusciti e ora ci giochiamo questa difficile trasferta a Pescara".

Sulla stessa lunghezza d’onda è Cristian Cerretti, esterno classe 2001, che invece era alla seconda presenza da titolare: "Volevamo e dovevamo dare una risposta alla partita della settimana precedente e l’abbiamo data. Il risultato direbbe di no, ma la prestazione a livello di punti ha detto che non abbiamo fatto niente di meno della Carrarese. Rispetto alla gara con l’Olbia l’atteggiamento è stato diverso: avevamo... fame su ogni palla e su ogni contrasto per cercare di portare a casa la vittoria. Poi abbiamo preso due gol sui quali fondamentalmente non potevamo farci niente e in una frazione di tempo brevissima (meno di due minuti, ndr), però fino all’ultimo abbiamo giocato come se non fosse successo nulla". E ora sotto con il Pescara: "Sappiamo che andare a giocare là, contro una grande squadra, non è facile, ma prepareremo questa partita come tutte le altre e daremo il massimo. Ce la giocheremo a viso aperto, con rispetto ma senza paura".

Stefano Lemmi