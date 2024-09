Granata "Guai a sottovalutare il Setri Levante"

Trasformare la gara casalinga con il Sestri Levante, la seconda consecutiva, nell’opportunità per deglutire definitivamente l’amaro boccone del ko con la Ternana, mandato giù oltre i propri demeriti. Questo si prefigge il Pontedera, in campo alle 18,30 per la terza giornata di campionato, cui arriva con una vittoria e una sconfitta. Anche se durante la settimana l’1-2 contro gli umbri di 9 giorni prima è già stato digerito. "I tre giorni di riposo dopo la gara ci sono serviti – spiega l’allenatore Alessandro Agostini - ma in verità ci abbiamo messo poco a superare mentalmente la sconfitta, perché quando succede che perdi una partita che non meritavi di perdere si vanno anche a vedere gli aspetti positivi. E se la partita è stata giocata con lo spirito giusto, ci si può trovare anche qualcosa che ci fa comodo, com’è accaduto. E’ vero che la gara non ha dato punti, ma ci ha dato certezze e consapevolezze e porta con sé cose positive per il futuro". Un futuro che è già presente e che si chiama Sestri Levante, un nome meno blasonato della Ternana che potrebbe far pensare ad una sfida facile.

"Il rischio di sottovalutare l’avversario in teoria ci può essere – prosegue Agostini – però abbiamo lavorato per evitare questo. Come ho già detto, la strada che dobbiamo percorrere è una sola, e dobbiamo essere sempre noi, sia che si giochi una partita di amatori che di Champions League. Solo un equilibrio del genere ci permette di escludere questi rischi". I liguri arrivano comunque con uno score di 1 punto e 0 gol segnati. "Vuol dire poco – taglia corto l’allenatore granata – perché butteranno dentro tutto quello che hanno. Sono una buona squadra, hanno tanti tipi di qualità che possono metterci in difficoltà, quindi massima attenzione e lasciamo perdere quanto fatto fino ad ora". Nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, oltre cinquanta ultras della gradinata nord Diego Savelli partiranno in corteo alle 17,30 dal vicino Bar Baldini. Questo ritrovato entusiasmo che stanno manifestando i tifosi pontederesi non è sfuggito ad Agostini e alla squadra.

"Ci tengo a far sapere ai tifosi – conclude il tecnico – che abbiamo notato la loro presenza sia ad Avellino che a Legnago che contro la Ternana e che abbiamo apprezzato molto. Il loro sostegno per noi è molto importante e ci serve da stimolo". Con Espeche assente per squalifica, un probabile 3-5-2 potrebbe vedere Calvani in porta, Cerretti, Martinelli e Guidi in difesa, Perretta, Sala, Ladinetti, Ianesi e Ambrosini in mediana, Ragatzu e Italeng in attacco.

Stefano Lemmi