Granata Il buon inizio: spettatori in aumento

Fuori dall’aspetto strettamente sportivo, la cosa più bella della sfida contro la Ternana è stata la più sostanziosa presenza dei tifosi pontederesi al Mannucci. I dati forniti dalla società parlavano di 834 presenti, di cui 204 dall’Umbria. Questo significa che i sostenitori granata venuti ad incitare la squadra di Agostini per questo debutto casalingo di stagione, erano 630 (tra cui 268 abbonati, ora saliti a 274 con la campagna abbonamenti aperta fino a tutto settembre). Un numero mai raggiunto due stagioni fa e che rispetto al campionato scorso è inferiore solo ai 711 di Pontedera-Juventus Next Gen.

A dirla giusta, questi 630 spettatori hanno in verità più valore dei 711 contati conto i bianconeri, perché è certo che buona parte di essi, seppur arrivati dai dintorni di Pontedera, erano venuti per vedere la Juve (così come accadrà quest’anno quando ci sarà il Milan Futuro) mentre quelli di venerdì erano tifosi granata puri. Un dato incoraggiante che si spera non rimanga isolato, ma che segni l’inizio di un nuovo risveglio, confermato magari già dopodomani nella sfida ancora casalinga col Sestri Levante. Anche perché come ha riportato il sito Dimensione Calcio, questi 834 spettatori complessivi hanno rappresentato comunque il numero più basso delle 10 gare del secondo turno del girone B. Che al primo posto ha visto Ascoli-Pianese con 5.093 spettatori e al penultimo Sestri Levante-Pineto con 904. Un po’ più di sorriso viene quando il dato è confrontato con quelli degli altri due gironi. Non tanto nel C, dove la partita con minor pubblico è stata Cerignola-Messina con 2.238 spettatori (la più vista Catania-Benevento con 17.550), bensì nel girone A, dove meno pubblico di Pontedera-Ternana si è registrato in 6 stadi: Trento-Lecco con 600 spettatori, Arzignano-Albinoleffe con 546, Clodiense-Triestina con 500, Alcione Milano-Virtus Verona con 390, Lumezzane-Pro Vercelli con 351 e Renate-Feralpisalò con 282 (il più alto invece Novara-Atalanta U23 con 1.825). Va anche detto tuttavia che delle 60 squadre che partecipano al campionato di Serie C, il Pontedera come numero di abitanti è in 46a posizione, e che delle cinque località più piccole inserite nel girone B (quelle di Pianese, Pineto, Sestri Levante, Legnago, Entella), nel secondo turno solo una, il Sestri Levante, ha giocato in casa. Intanto la società ha rinnovato la partnership con BM costruzioni. "Siamo lieti di questo accordo con il Pontedera – ha detto il titolare Andrea Bertini -società con la quale condividiamo ambizioni, serietà, voglia di crescere e migliorarsi sempre".

Stefano Lemmi