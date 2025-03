Granata Il regalo de La Nazione per il match

Oltre all’appuntamento sul rettangolo del Mannucci, dove il Pontedera ospiterà l’Ascoli, sabato alle edicole i tifosi granata hanno la possibilità di acquistare il poster completo della squadra che troveranno allegato al nostro quotidiano. "E’ una iniziativa gradevole – ha commentato il direttore sportivo Moreno Zocchi – che si ripete ormai da qualche anno e che accogliamo con grande favore". Con il diesse granata si offre l’occasione per parlare del momento della squadra a sei giornate dalla fine del campionato e dopo l’1-1 col Milan Futuro: "In questo momento storico del campionato quello di sabato è un pareggio che valuto in modo positivo, perché dobbiamo raggiungere la quota salvezza prima possibile. Secondo me con un pochino di coraggio in più, con qualche giocatore che poteva prendersi qualche rischio maggiore in qualche giocata, potevamo ottenere anche tre punti, ma c’è da essere abbastanza soddisfatti. Soprattutto se riusciamo a dare continuità a questo risultato". Che significa muovere la classifica anche dopodomani contro l’Ascoli, che sta un punto sotto in classifica: "I marchigiani sono una squadra costruita per altri obiettivi, perché nonostante le difficoltà hanno in rosa giocatori importanti e giovani interessanti. Inoltre sulla panchina è tornato Di Carlo, che insieme a Mezzanotti l’anno scorso dopo il ritorno a Ferrara ha fatto molto bene. Quindi spero che possa tornare a fare punteggio pieno..., ma dalla prossima settimana, perché in questa mi auguro di riuscire a portare qualcosa a casa anche noi".

I bianconeri sono alle prese con l’astinenza da gol del loro bomber, Simone Corazza, che non segna dal 6 dicembre 2024: "Auspico che torni a farli, ma da domenica in poi – sorride il ds del Pontedera – perché è un attaccante che ha sempre fatto gol. Ritengo che l’Ascoli abbia uno dei migliori 6-7 organici del girone come forza di giocatori". Sulla quota-salvezza dei granata, invece, Zocchi non fa tabelle, ma il suo pensiero è netto: "Io ritengo che con altri 4-5 punti la salvezza aritmetica possa essere raggiunta. In sei partite che restano va trovata quindi almeno un’altra vittoria e qualche punto qua e là. Poi una volta raggiunta la salvezza si può guardare anche a qualcos’altro, ma adesso no".

A Zocchi comunque non va giù che il Pontedera abbia perso 8 partite delle 16 giocate in casa: "A me da un fastidio enorme aver fatto più punti fuori casa che in casa (18 contro 19, ndr), e averne perse così tante davanti ai nostri tifosi non mi fa dormire la notte. E’ una cosa che non mi spiego, dal momento che ci alleniamo tutti i giorni sul nostro campo e quindi non vedo perché non dobbiamo riuscirci. Anche perché il canovaccio tattico delle partite in casa o fuori non cambia, e il fatto quindi di non fare punti non è bello". "Le nostre fortune – conclude il diesse del Pontedera - le dobbiamo costruire in casa nostra, e mi piacerebbe che chi viene al Mannucci possa tornare a pensare di andare lì e di fare grande fatica. Spero che questo trend possa essere ribaltato già contro l’Ascoli".

Stefano Lemmi