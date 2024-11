Granata, l’antico derby. Tutto iniziò 104 anni fa

Le sfide contro la Lucchese sono tra le più antiche (ed affascinanti) nella storia del calcio granata. Il primo derby con i rossoneri risale infatti ad oltre 100 anni fa, esattamente all’11 gennaio 1920. La gara, valida per il campionato di Promozione (un girone a tre che comprendeva anche il Viareggio) e disputata a Pontedera, finì 2-2, ma venne annullata per una disposizione federale. Fu ripetuta il 7 marzo 1920 e terminò con la vittoria degli ospiti per 5-2. Da lì in poi, ossia fino al 6 marzo 2024, data dell’ultimo confronto diretto (altro 2-2 sempre a Pontedera), le partite sono state complessivamente 42, con 19 successi lucchesi (tra i quali due clamorosi 7-3 nel 1933-34 e 8-2 nel 1955-56) e 13 pontederesi (i più larghi sono stati il 4-1 del 1956-57 e il 3-0 del 1966-67) mentre 10 sono stati i pareggi. A Lucca, dove si giocherà domani sera per una 16a giornata che vedrà in campo anche Carpi-Ternana e Pescara-Pineto, i granata hanno vinto 5 volte. La prima nell’anno della promozione in Serie C 1966-67 (0-1), le altre quattro nei campionati dell’attuale serie C: 1-2 nel 2015-16, 0-1 nel 2016-17, 1-2 nel 2021-22 e ancora 1-2 nel campionato scorso. Ma i motivi di interesse per il derby di domani sono anche altri, come ad esempio la presenza di ex da ambedue le parti. In casa Pontedera sono due i giocatori che hanno vestito la casacca rossonera, e sono entrambi difensori. Uno è il capitano Marcos Espeche, nella Lucchese dal 2011-12 al 2017-18, l’altro è Riccardo Martinelli, a Lucca nella stagione 2018-19. Ben quattro invece sono gli ex granata. Cominciamo dal più recente, ossia il centrocampista Giovanni Catanese, che ha militato nel Pontedera dall’estate del 2020 fino a gennaio di quest’anno.

L’altro è Simone Magnaghi, in granata nella stagione 2021-22, chiusa con la bella cifra di 16 reti. Quest’anno finora ne ha realizzate soltanto due, ma sono le uniche messe a segno dalla Lucchese nelle ultime 8 giornate, una nell’1-3 col Pescara (11a giornata), l’altra nell’1-1 con il Legnago (14a giornata), Bisogna andare più indietro negli anni invece per trovare gli altri due ex, entrambi difensori. I nomi sono quelli di Andrea Gasbarro, a Pontedera nel biennio 2013-15 e Andrea Gemignani, in granata nel biennio 2015-17. A questo si aggiunge il fatto che la settimana in casa Lucchese è stata piuttosto movimentata. Dopo il 5-0 incassato a Terni, l’allenatore Giorgio Gorgone ha rassegnato le dimissioni, che la dirigenza ha poi respinto, mentre nei giorni successivi sono emerse trattative, tuttora in corso, per il passaggio di proprietà della società dalle mani del gruppo Bulgarella ad un imprenditore nel settore finanziario di origini italiane che lavora in Canada.

Stefano Lemmi