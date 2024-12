Granata, le consultazioni. Aspettando i rinforzi

La curiosità di sapere chi saranno i rinforzi invernali del Pontedera (che oggi pomeriggio riprende gli allenamenti), spinge alla ricerca anticipata di qualche nome, pur sapendo che fino a quando non ci sarà nero su bianco, ossia dal 2 gennaio in poi, niente è sicuro. Comunque un paio di giocatori sono già stati accostati alla possibilità di vestire la maglia granata. Uno, che abbiamo già rivelato nei giorni scorsi, è Pablo Vitali, attaccante esterno classe 2002, tesserato con il Picerno, squadra di Serie C del girone C. Con lui l’accordo sembra già raggiunto e siccome la società della Basilicata l’ha messo nella lista dei partenti, ostacoli al suo arrivo non dovrebbero essercene. Anche perché a volere il ragazzo sarebbe stato, con il benestare del direttore sportivo Moreno Zocchi, l’allenatore Leonardo Menichini, che lo ha allenato nel Monterosi, dov’era arrivato nel mercato invernale di due campionati fa, il 2022-23. La prima stagione con i "grandi", Vitali l’ha giocata nel Montespaccato, in Eccellenza, nel 2019-20, quindi dopo due annate col Campobasso, la prima conclusa con la vittoria del campionato di Serie D, ha sempre giocato in Serie C con le maglie di Foggia, Cerignola, Monterosi e Picerno, club dov’è approdato nel campionato scorso mettendo insieme 17 presenze e 3 reti prima di procurarsi una lesione al legamento crociato nella gara del 27 gennaio 2024 contro il Giugliano. Ristabilitosi dall’infortunio, in questa stagione ha collezionato 15 presenze, delle quali 4 da titolare e 11 da subentrato, saltando una gara per squalifica e una per infortunio, e segnando un gol nel 4-1 all’Avellino alla prima giornata. Nel complesso ha giocato 486 minuti, pari al 27% del tempo totale.

L’altro papabile sembrerebbe Jacopo Scaccabarozzi, centrocampista centrale di 30 anni con oltre 300 presenze in Serie C. Anche lui è stato un uomo di Menichini, che lo ha avuto l’anno scorso alla Turris (32 presenze e 3 reti) club del girone C di Serie C dove il calciatore gioca ancora, ma attanagliato da una grave crisi societaria che ha portato alla squadra, penultima in classifica con 11 punti, 5 punti di penalizzazione. Scaccabarozzi ha iniziato la sua lunga carriera nel calcio professionistico con il Renate, e dopo una stagione vincente in Seconda divisione ne ha disputate altre 4 in C con il club lombardo, intervallate da una mezza stagione nel Piacenza (settembre-dicembre 2018) per poi accordarsi con Vibonese, Lecco, Juve Stabia, dov’è stato per 3 anni, e quindi Turris. In questo torneo ha collezionato 18 presenze, delle quali 15 da titolare, mentre 3 volte è entrato, e ha segnato 1 gol nel 2-0 al Latina alla 3a giornata. In totale ha giocato 1.350 minuti, pari al 75% del tempo complessivo.

Stefano Lemmi