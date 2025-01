Granata Millozzi: "Un anno, due bilanci"

Un sguardo al passato e uno al futuro. Con Simone Millozzi, presidente del Pontedera, apriamo il 2025 granata.

Bilancio d’anno e prospettive?"Il bilancio del 2024 comprende due annate: quella conclusa a giugno e quella in corso iniziata a luglio, e direi che sulla stagione conclusa il bilancio sia sportivo che economico è positivo. Ciò grazie ad un lavoro collettivo fatto di scelte strategiche e di un impegno costante, in cui ogni membro della società, dallo staff tecnico ai dirigenti, ha lavorato con dedizione per garantire una gestione oculata e sostenibile. Abbiamo costruito una squadra che pur in un campionato competitivo come la Serie C è riuscita non solo a salvarsi, ma a centrare di nuovo i play off. Sul piano economico-finanziario c’è stato un notevole miglioramento. Le perdite sono state dimezzate rispetto all’anno precedente grazie a decisioni aziendali ponderate e a un contesto economico più favorevole. L’incremento dei ricavi da sponsorizzazioni e una gestione più razionale delle infrastrutture sono stati elementi determinanti e la politica di controlli finanziari rigorosi ha consentito di ottenere questi risultati positivi che costituiscono una solida base per il futuro".

Aspettative per la stagione 2024-25?"La stagione in corso è più complessa e impegnativa. L’obiettivo è la salvezza, ma siamo consapevoli che, sebbene il bilancio economico sia soddisfacente, la sfida sportiva che ci attende non sarà facile. La lotta per evitare la retrocessione è una delle più difficili da affrontare, ma è proprio in momenti come questo che dobbiamo affidarci a tutte le risorse che società e città possono mettere in campo. Siamo consapevoli degli errori commessi e mi assumo la responsabilità di quanto accaduto, tuttavia, la volontà della società è compiere ogni azione per garantire alla squadra le risorse tecniche per lottare fino in fondo. Ai tecnici abbiamo dato pieno mandato ad agire sul mercato invernale, con la consapevolezza che il mantenimento della categoria va ben oltre ogni previsione di budget. Ma la salvezza sarà possibile solo lavorando tutti insieme come una vera squadra, con passione, determinazione e spirito di sacrificio, perché questo obiettivo non riguarda solo il Pontedera, ma tutta la comunità".

Garanzie e rischi per il futuro?"All’ipotesi di un ritorno nei dilettanti non voglio pensare. So di avere al mio fianco l’amministratore delegato Rossano Signorini, che, oltre ad essere un grande appassionato granata, è anche amministratore delegato della società che ha la maggioranza relativa delle quote (Ecofor, ndr). Il suo forte legame con la città e la sua passione, unite a straordinarie doti di competenza, rappresentano la migliore garanzia per il futuro del calcio a Pontedera. Per questo guardiamo avanti con ottimismo, consapevoli che la priorità è la permanenza nella categoria, fondamentale per proseguire il progetto di crescita e sviluppo. Solo con una collaborazione totale e un impegno condiviso potremo affrontare le difficili sfide che ci attendono e raggiungere i nostri traguardi".

Stefano Lemmi