Granata oggi in campo, c’è il primo traguardo. Tre punti per raggiungere la quota salvezza

Una vittoria per tagliare il primo traguardo stagionale: la salvezza. A soli quattro giorni dal pareggio con l’Arezzo il campionato chiama il Pontedera ad un altro impegno, e sempre davanti al suo pubblico. Stavolta al Mannucci c’è il Pineto, formazione anch’essa neopromossa come gli avversari di venerdì, e in caso di successo i granata toccherebbero quota 42 punti, quelli idealmente considerati dai vari addetti ai lavori come una quota che mette al sicuro riparo dai play out, e avrebbero a disposizione altre dodici gare (oggi si gioca infatti la 7a di ritorno) per porsi nuovi obiettivi.

All’andata gli abruzzesi inflissero un duro 4-1 al Pontedera, per una sconfitta che a ripensarla brucia ancora ma che servì a dare il via al riscatto della squadra di Massimiliano Canzi, capace dalla partita seguente di inanellare una serie di 4 vittorie e 2 pareggi prima di tornare a cadere (immeritatamente) in casa contro l’Entella. "Fu una partita particolare – commenta adesso l’allenatore del Pontedera – che ci vide sbagliare due gol, con Benedetti sul 2-1 per i padroni di casa, e prendere gli altri due gol nel finale. Fu un risultato esagerato e sicuramente aver perso in quel modo, oltretutto con qualche scaramuccia di troppo in campo, brucia ancora. Però quella sconfitta alla fine ci ha fatto bene perché ha velocizzato il nostro percorso di crescita". Oggi il Pineto, che dopo quel successo si mise 5 punti davanti al Pontedera (11 contro 6) e che oggi invece si presenta con 9 in meno (39 contro 30), ha cambiato aspetto con l’arrivo del nuovo allenatore, Roberto Beni, che ha debuttato domenica pareggiando 1-1 con la Lucchese. "Troveremo degli avversari che hanno cambiato filosofia e sistema di gioco – riprende Canzi – una squadra totalmente diversa da quella vista in precedenza, per cui ci siamo potuti concentrare solo sulla loro ultima gara". Se i granata tornano in campo dopo 4 giorni, gli abruzzesi lo faranno dopo 3 visto che hanno giocato sabato. "Abbiamo un giorno di riposo in più – conclude il tecnico del Pontedera – e non dobbiamo affrontare una trasferta come fa il Pineto, quindi dobbiamo fare in modo che questo diventi per noi un vantaggio. Anche perché fisicamente stiamo veramente bene". Rientrano Guidi e Ignacchiti dalla squalifica, ma restano ancora ai box Martinelli e Lombardi. Ieri intanto è iniziata la Viareggio Cup per la squadra della Primavera 4 allenata da Sandy Iannella. Al Mannucci i baby granata hanno vinto 1-0 con i nigeriani dell’Alex Transfiguration. Prossimo impegno, domani a Viareggio contro la Honved Budapest. Stasera invece inizio alle 18,30, dirige Gemelli di Messina.

Probabile formazione (3-4-2-1): Ciocci; Guidi, Espeche, Calvani; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori; Delpupo, Peli; Ganz.

Stefano Lemmi