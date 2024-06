Granata, spazio ai giovani. Il “richiamo“ dal Genoa

Giocatori e gironi. In attesa che gli affari di mercato possano diventare ufficiali (1 luglio) e che venga ufficializzata la geografia della Serie C 2024-25, (quasi certamente già il 27 giugno, giorno in cui è stato fissato il nuovo consiglio federale), il Pontedera continua nella sua opera di preparazione. E già un paio di elementi, entrambi classe 2005, sono stati… prenotati. Si tratta di due giocatori della Primavera del Genoa che il neo allenatore granata Alessandro Agostini ha avuto con sé nella stagione appena conclusa. Uno è Simone Calvani, ruolo portiere, fratello di Gabriele (più grande di un anno), una delle maggiori sorprese del campionato del Pontedera e che tonerà al club rossoblù dal quale era arrivato in prestito nell’estate passata. L’altro è il terzino-mezzala Alessio Sarpa, 28 presenze e 3 gol con la Primavera genoana. Per i due calciatori il direttore sportivo Moreno Zocchi ha già raggiunto un accordo sulla parola. Dal Genoa dovrebbe rimanere invece il difensore Lorenzo Gagliardi, classe 2004, che quest’anno ha collezionato 4 presenze, per 89 minuti complessivi, di cui una da titolare nell’ultima giornata di campionato a Carrara. E’ slittato invece alla settimana entrante il confronto con Marcos Espeche (39 anni martedì) e Giacomo Benedetti (25), due calciatori in scadenza di contratto che il Pontedera vorrebbe tenere ancora per la prossima stagione. Problemi a raggiungere un nuovo accordo non dovrebbero essercene, ma fino a quando giocatori e direttore non si siederanno al tavolino tutto resta aperto. Stessa cosa per il portiere Giuseppe Stancampiano (37) anche lui in scadenza e reduce da un infortunio al crociato.

A proposito di portieri, nel ruolo di preparatore al posto di Enzo Biato (60) ci sarà, è sicuro, Michele Ribechini (53), che ha già occupato questo incarico nel Pontedera fino alla stagione 2019-20 per poi passare all’Under 18 dell’Empoli. Per quanto riguarda invece il capitolo cessioni, gli interessi di altri club, compreso qualcuno di Serie B, sembrano iniziare ad esserci per Matteo Guidi (20) e Simone Ianesi (22), che con grandissima probabilità il prossimo anno non vestiranno più la maglia granata. Riguardo ai gironi, l’ufficialità dell’esclusione dell’Ancona ha aperto la possibilità di inserimento al Milan Under 23 e sembra certo che a quel punto la distribuzione delle tre seconde squadre iscritte alla C, una per girone, avvenga per sorteggio. "Chi preferirei?" ha detto Zocchi, "l’Atalanta e la Juventus sono forti come sappiamo, per cui direi che nel girone vorrei il Milan. Ma solo perché è alla prima esperienza e non lo conosco". "Di certo – ha concluso il direttore sportivo granata – so che anche il prossimo sarà un girone difficile come quest’anno".

Stefano Lemmi