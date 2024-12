Grand Prix podismo Arezzo: Serluca Andrea e Giulia Sadocchi Atleti dell'Anno 2024

di Luca Amorosi

AREZZO

L’Unione Polisportiva Policiano ieri sera ha radunato, con una serata-evento, il meglio del podismo aretino a conclusione della 32esima edizione del Grand Prix, assegnando con l’occasione i premi per l’Atleta dell’Anno 2024.

Quest’anno la vittoria è andata a Serluca Andrea della Polisportiva Policiano che ha partecipato a tutte le 16 gare del Grand Prix mantenendo una condotta costante e continua con un vantaggio sul compagno di squadra Stefano Bettarelli che invece di gare ne ha fatte 14 mentre al terzo posto sempre della Polisportiva Policiano Giovanni Ciambriello vincitore 2 anni fa del Grand Prix.

In campo femminile ancora una tripletta della Polisportiva Policiano con la vittoria di Giulia Sadocchi che ha condotto una stagione in crescita vincendo tantissime gare, al secondo posto Valentina Rossi staccata di circa 200 punti come pure Valentina Mattesini vincitrice lo scorso anno del Grand Prix (quest’anno qualche infortunio ne hanno condizionato il rendimento).

Nelle varie categorie le vittorie sono andate all’aretino Michele Pastorini fra gli assoluti che si è migliorato notevolmente dai 10.000 metri alla maratona passando dalla mezza maratona con risultati importanti. Nei master la vittoria a Maurizio Maggi del Casentino, nei veterani al senese Roberto Volpi mentre nella categoria argento la vittoria è andata al perugino Mauro Covarelli e negli oro all’altro umbro Lucio Floridi che ha staccato tutti in modo netto.

Nel settore femminile Noemi Trippi nelle assolute che si è migliorata tantissimo in questa stagione, nelle master la montevarchina Marianna Radicchi e nelle veterane sempre di Montevarchi Laura Carbonai. Nel settore giovanile in campo Maschile Ettore Severi su Pietro Fiorilli e Lorenzo Annetti mentre in quello femminile Clara Severi vince su Sara Refi e Elena Maggi.