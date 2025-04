Grande tennis al TC Italia al Forte. Ai nastri di partenza oltre 150 atleti

Primo torneo Open di tennis dell’anno sui campi del Tc Italia Forte dei Marmi con uno sponsor d’eccezione come la Coalve, la cooperativa albergatori della Versilia, autentico pezzo di storia della nostra zona. Prima sfide della fase eliminatoria, nell’attesa della fase finale con l’evento conclusivo in calendario per

il prossimo sabato 12 aprile.

Un torneo maschile e femminile che vede ai nastri di partenza oltre centocinquanta atleti, a conferma che il tennis sta davvero spopolando anche al di fuori... dalla televisione.

Il sostegno all’iniziativa garantito dalla Coalve (rappresentata nel corso della presentazione a Villa Bertelli dal presidente Giacomo Bracciotti e dal vicepresidente Rodolfo Zucchi) è una garanzia di successo dell’evento.

Fra gli atleti attesi alla prova fin dalla fase eliminatoria ci sono tra gli altri Mario Pisani, Alessandro Frusoni, Mattia Chiarugi, Gianluca Fabiani, Andrea Bertoneri, Aurelio Ramello nel maschile mentre in campo femminile Margherita Marinai, Asia Arcolini, Sara Bertini, Lavinia Barberi ed Eugenia Palla. In attesa che entrino in azione le teste di serie del tabellone principale.