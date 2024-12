Grifone a gonfie vele. Marzierli, bene così

Una sconfitta, due pareggi, sette vittorie e secondo posto in classifica: un ruolino di marcia da primatista quello dei biancorossi da quando Gigi Consonni si è seduto sulla panchina del Grifone. Il Grosseto, ormai, è diventato la squadra da battere in questo girone, una squadra che ha acquisito la mentalità giusta e la tranquillità necessaria, doti che hanno consolidato il "gruppo" impegnato verso l’obiettivo finale che, al momento, è quello di disputare un campionato onorevole in attesa di ulteriori e nuovi sviluppi che potrebbero scaturire dopo il giro di boa. La vittoria netta ottenuta contro il Ghiviborgo, oltre ai vari risvolti positivi, porta con sè una conferma importante che è quella del completo recupero del bomber Marzierli che, fino a questo momento, non ha potuto giocare al massimo delle sue qualità a causa causa dell’infortunio: un Marzierli al completo significa un notevole aumento del potenziale offensivo del Grifone. Un altro aspetto importante di maturità, inoltre, deriva dal fatto che tutti i giocatori sono considerati titolari per cui si fanno trovare pronti alla chiamata. Sacchini è un esempio: ha sostituito, prima, Cretella, poi Sabelli, squalificati. E lo ha fatto nel migliore dei modi. Anche questa possibilità è una garanzia ulteriore per mister Consonni che riesce a trasmettere fiducia a tutti i componenti della "rosa". Con questo carico di ottimismo domenica Cretella e compagni sono attesi dalla trasferta nel derby con il Siena.