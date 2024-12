Grifone, anno da incorniciare. Nel 2024 realizzati 64 punti

Sessantaquattro punti conquistati nell’anno solare 2024. Un bottino quasi equamente diviso: 31 nel girone di ritorno della passata stagione e 33 punti in questo girone d’andata del gruppo E di serie D. E’ un Grosseto equilibrato quello che sta mandando in archivio il 2024, visto che ha collezionato più o meno gli stessi punti nei due spezzoni dei distinti campionati. Lo scorso anno il Grifone chiuse al terzo posto con 63 punti dietro a Pianese e Follonica Gavorrano, e dal 9 gennaio, prima giornata del girone di ritorno, in poi collezionò 33 punti frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Quest’anno invece, dalla prima giornata del 2024-2025 in poi i biancorossi hanno messo insieme più o meno gli stessi punti ma con 9 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Nell’anno solare 2024 la squadra che ha realizzato più punti di tutti nel campionato di serie D, girone E è il Livorno a quota 65, un solo punto in più del Grifone che si attesta a 64. In terza posizione c’è il Poggibonsi a quota 56, grazie soprattutto all’ottimo finale di stagione del campionato 2023/2024 (32 punti). A quota 49 ci sono Ghivoborgo e Sangiovamente e a 47 troviamo Aquila Montevarchi e Orvietana a 47, mentre a 45 c’è il Follonica Gavorrano.