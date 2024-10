Grifone, attento all’ex. Nella Sangio c’è Rotondo

Quello tra Grosseto e Sangiovannese è sicuramente un derby del tutto particolare per la rivalità antica esistente tra le due società senza ricordare la vicenda più recente delle "porte basse". Inoltre domani c’è un motivo di interesse in più perché ci sarà un ex di lusso vale a dire il grossetano Niccolò Rotondo (dato in prestito quest’anno dal Grifone alla squadra valdarnese) che guiderà l’attacco degli azzurri di mister Bonura e certamente avrà voglia di segnare dopo due giornate senza gol. E la tifoseria degli aretini ha organizzato un pullman, con pranzo incluso, per non far mancare il proprio sostegno. Un derby che assume un significato particolare in casa maremmana dal momento che arriva nel momento più delicato della stagione per i biancorossi allenati da Malotti, i quali devono dimostrare che Poggibonsi e Livono sono stati soltanto due incidenti di percorso. Contro la Sangiovannese non sono ammessi errori da parte di capitan Cretella e compagni perché la situazione è davvero critica: i tre punti devono essere, anche se nel calcio tutto è possibile, di marca biancorossa. A dirigere questo derby, inizio alle 15 allo "Zecchini", è stato designato l’arbitro Bruno Spina della sezione di Barletta, assistenti Fabio Capellaro di Verona e Seymond Nonoshevark di Padova. I tagliandi potranno essere acquistati nei punti vendita ufficiali, al Centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma Ciaoticktes. Inoltre potranno essere acquistati il giorno della gara a partire alle 13 al botteghino di viale Michelangelo.