Grifone, brutte notizie. Cretella di nuovo fermo

Il capitano Riccardo Cretella ieri pomeriggio si è presentato al campo camminando con le stampelle a riprova che l’infortunio che domenica lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dopo circa 25 minuti potrebbe rivelarsi piuttosto serio. Oggi il giocatore sarà sottoposto ad esami approfonditi, ma appare scontata la sua assenza almeno per le prossime due gare casalinghe.

Intanto la squadra ha ripreso la preparazione dopo la deludente prestazione di Civita Castellana. Nonostante gli input arrivati dalla società per la conquista del secondo posto, il risultato ottenuto è davvero negativo. Anzi osservando l’andamento delle ultime giornate di campionato il vero problema che mister Consonni deve affrontare, e speriamo che lo possa risolvere insieme ai suoi giocatori, è quello di restare nelle prime cinque posizioni della classifica per poter partecipare ai playoff. E fare l’en plein nelle prossime due gare casalinghe consecutive con Fezzanese e San Donato Tavarnelle rappresenta l’ultima grande occasione per i biancorossi.

E ha suscitato curiosità tra gli sportivi maremmani la notizia dello spostamento alle 18.30 dell’inizio della gara di domenica con la Fezzanese allo "Zecchini" per consentire ad una delegazione dell’Us Grosseto di partecipare alla funzione religiosa nella Cattedrale per l’arrivo del nuovo vescovo Bernardino Giordano.