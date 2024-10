Grifone di nuovo in campo. Serve un’altra squadra

Turno infrasettimanale di campionato con il Grosseto (7 punti) che si reca oggi (inizio alle 15) a far visita all’undici del Figline (9 punti). I padroni di casa devono riscattare l’incredibile sconfitta subìta in casa dell’Ostia Mare per 4-3, così come i biancorossi di mister Consonni devono far dimenticare l’inaspettato passo falso compiuto allo "Zecchinicontro la formazione della Fulgens Foligno.

Il Grosseto adesso si trova nella situazione di dover guardare le squadre di fronte, bensì quelle che si trovano alle spalle. Una situazione che ha dell’incredibile ma che, purtroppo, rispecchia la verità.

Mister Consonni si è accollato la responsabilità di raddrizzare la navicella biancorossa in balìa delle mareggiate, come dimostrato dalle ultime prestazioni, convinto però di avere a disposizione una rosa di qualità che però non riesce ad esprimersi. Noi speriamo che il tecnico biancorosso abbia ragione e che sappia far rialzare la testa ad un gruppo smarrito e incapace di reagire nonostante abbia tutto a disposizione e, soprattutto, deve cercare di scegliere i giocatori giusti nei loro ruoli naturali per dare vita ad uno schieramento equilibrato che possa far tornare il sorriso ai tifosi maremmani. A dirigere la gara odierna è stato designato l’arbitro Riccardo Dasso della sezione di Genova; assistenti Luca Pongan di Biella e Federico Manfredini di Biella.