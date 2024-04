Grifone di nuovo in volo. Una vittoria anche dei tifosi

Una prestazione super per una tifoseria super. Il "capolavoro biancorosso" sul terreno della Pianese è stata la giusta ricompensa per i circa trecento tifosi maremmani che sono saliti sull’Amiata: Cretella e compagni hanno stupito in campo, ma I tifosi grossetani, nonostante il caro-prezzo dei biglietti, hanno stupito sugli spalti dimostrando sportività e maturità senza reagire alle provocazioni di alcuni tifosi locali. Una domenica di festa in tutti i sensi che ha riaperto le porte della speranza per il gruppo di mister Malotti nella corsa verso il primato quando mancano ancora 4 giornate al termine. E ora I biancorossi devono dare continuità alla prestazione esaltante fornita contro la capolista a cominciare dal match casalingo di domenica contro il Real Forte Querceta. Intanto nella top 11 di serie D stilata dall’Almanacco del Calcio Toscano questa settimana trova un posto il giovane biancorosso Mattia Macchi che "sulla corsia esterna gioca una gara gagliarda e la impreziosisce con un gol che indirizza il big-match di Piancastagnaio. Se il Grosseto ha ancora il sogno di vincere il campionato parte del merito è suo". In questa speciale classifica un posto anche per l’allenatore Roberto Malotti. "Il Grosseto ha riaperto il campionato? Ce lo diranno le prossime quattro gare. Intanto batte la Pianese capolista e avvicina la vetta con qualche rimpianto per i pareggi recenti". (Foto Us Grosseto 1912 Noemy Lettieri).