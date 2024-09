Grifone in trasferta. Un bel banco di prova

Dopo il debutto allo stadio "Zecchini" ora il Grosseto è atteso dalla prima trasferta che si preannuncia per nulla agevole contro il Seravezza Pozzi, anche alla luce del risultato ottenuto dall’undici di mister Brando nel recupero giocato mercoledì a Sarzana contro la Fezzanese. La squadra versiliese, infatti, si è imposta per 3-1 a conferma di uno stato di forma già ottimale.

Si affronteranno, dunque, domenica, inizio alle 15, due squadre già in palla perché anche il Grosseto, contro l’Orvietana, ha dimostrato di avere ingranato la marcia giusta trovando con facilità la via del gol benché in attesa del recupero completo del bomber Marzierli.

Il tecnico Roberto Malotti non dovrebbe apportare grandi cambiamenti rispetto allo schieramento vincente all’esordio. Per la partita Seravezza Pozzi-Grosseto che sarà disputata sul terreno dello stadio "Buon Riposo" di Seravezza i tagliandi per i tifosi ospiti potranno essere acquistati direttamente il giorno della gara al botteghino dello stadio versiliese. Ai tifosi maremmani è stata riservata la gradinata al prezzo di 10 euro. La tribuna avrà un costo di 13 euro (ridotto 10 euro riservato agli over 70). Ingresso omaggio per gli Under 14: il biglietto dovrà essere ritirato ala cassa del botteghino. Una curiosità sul numero degli abbonamenti: a Grosseto la campagna abbonamenti si è fermata a 409 mentre a Siena le tessere sono state 1325.