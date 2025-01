Grifone, meteo avverso. La partita slitta ancora

La partita Grosseto-Seravezza, match clou della seconda giornata del girone di ritorno, sicuramente non è stata baciata dalla fortuna e la data di domenica 12 gennaio 2025 resterà negli annali della storia calcistica biancorossa per il duplice rinvio del match. Prima uno slittamento di sole 24 ore, a oggi. Poi, ieri, la decisione di rinviare ancora.

La partita, infatti, a questo punto dobbiamo dire salvo ulteriori imprevisti dovuti alle condizioni meteo avverse, in programma per oggi dopo il primo rinvio, è stata posticipata a mercoledì prossimo, stessa ora, 14,30 sempre allo stadio "Zecchini". Una decisione che è stata presa come conseguenza del prolungamento dell’allerta codice giallo per vento, per tutta la giornata di oggi a partire dalle 6, diramata dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Ricordiamo che la gara in calendario 12 domenica 12 è stata rinviata in un primo momento ad oggi dopo che la sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta codice giallo per vento.

"Viste le prescrizioni legate all’agibilità dell’impianto - ha fatto presente il Comune in una nota - la partita del Grosseto è stata rinviata. Si tratta di una limitazione, quella dello stadio, su cui l’Amministrazione sta già lavorando. Il tutto sarà risolto tecnicamente entro pochi mesi e in ogni caso prima dell’inizio della prossima stagione sportiva". Un anno davvero iniziato nel peggiore dei modi per il Grosseto che ha dovuto affrontare solo avversità: la sconfitta di Orvieto, le squalifiche, gli infortuni e questo duplice rinvio.

"Per noi era meglio giocare domenica - afferma capitan Cretella che oggi sarà sottoposto a visita medica per la lussazione alla spalla - perché dovremo affrontare due partite in tre giorni".