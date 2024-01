Grifone, mosse di mercato. E’ arrivato Sacchini

I biancorossi ieri pomeriggio al "Palazzoli" hanno iniziato la preparazione in vista della trasferta di Sansepolcro. Presente, agli ordini di mister Bonuccelli, anche Samuele Sacchini (nella foto), nuovo acquisto. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è un centrocampista classe 2002 che nelle ultime tre stagioni con la Sangiovannese ha avuto un elevato rendimento firmando 63 presenze e tre reti. Ora in casa biancorossa si attende l’arrivo di un attaccante per completare l’organico dopo l’infortunio capitato a Giustarini.

Intanto il direttore generale Filippo Vetrini ha avuto anche il tempo, in questi giorni di festa, per effettuare un gemellaggio internazionale. Il dg biancorosso, infatti, si è recato a Londra dove ha sancito un accordo tra la società del Queens Park Ranger, Loftus Road, il Grosseto e la Fiorentina. E come è d’obbligo nel calcio dopo l’andata ci sarà anche un "ritorno": molto probabilmente lo stadio "Zecchini" ospiterà nella prossima estate un triangolare con le medesime tre società.

Intanto il Dipartimento Interregionale ha reso noto le modifiche al calendario del campionato a seguito dell’ufficializzazione delle date di svolgimento della 74ª edizione della Viareggio Cup con la ricollocazione del torneo al quale parteciperà la Rappresentativa Serie D nel tradizionale periodo di Carnevale.