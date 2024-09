Grifone, non sbagliare. C’è il derby con il Livorno

Finalmente è arrivato il giorno del derby e sono di scena le due "favorite" del girone. Allo stadio "Armando Picchi", inizio alle 15 il Grosseto scende in campo con motivazioni maggiori, rispetto a quelle che può provare il Livorno di mister Indiani, soprattutto, alla luce della sconfitta casalinga con il Poggibonsi. I biancorossi di mister Malotti, ancora squalificato, hanno l’obbligo di non perdere sia per la classifica sia per evitare ripercussioni negative nell’ambiente. Le due squadre si sono incontrate in questo avvio di stagione in Coppa Italia con la vittoria degli amaranto e con i maremmani un po’ dimessi e ancora con la formazione in aleestimento. Oggi il clima, però, è completamente diverso ed i biancorossi del patron Lamioni sono chiamati ad un pronto riscatto. Il Grifone arriva a questo derby in assoluto silenzio e non è escluso che l’allenatore Malotti possa pensare a qualche sorpresa considerato anche l’arrivo del difensore Possenti (il difensore Angeli invece è stato ceduto all’Albalonga). Al di là del modulo quello che oggi il Grosseto (assente lo squalificato Frosali) deve dimostrare è l’atteggiamento: i biancorossi, oggi, non possono permettersi passi falsi. Una curiosità: il capitano Riccardo Cretella (nella foto) oggi raggiunge le 167 presenze in biancorosso uguagliando il record raggiunto da Vinicio Ciacci. Ecco i convocati da mister Malotti, portieri: Pellegrini, Piersanti, Raffaelli; difensori: Bolcano, Cretella, Falasca, Grasso, Guerrini, Macchi, Possenti; centrocampisti: Aprili, Cela, Sabelli, Sacchini; attaccanti: Addiego Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli, Riccobono, Senigagliesi.