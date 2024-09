Grifone, nuovo acquisto. In difesa arriva Possenti

Colpo di mercato del direttore generale Filippo Vetrini che ha ingaggiato Marcello Possenti (nella foto, con la maglia nerazzurra). Scuola Atalanta, il neo-acquisto biancorosso vanta un lungo e qualificato curriculum sia in serie C che in serie D. Nelle ultime cinque stagioni Possenti ha indossato la maglia delle Pantere Brianzole del Renate dove era vice capitano. "Un acquisto che rappresenta un passo importante per il nostro club – dice Vetrini – e siamo certi che porterà un valore significativo al nostro progetto".

Marcello Possenti è un calciatore di grande esperienza, cresciuto nell’Atalanta e con ben 341 presenze in serie C. Difensore classe 1992, nella lunga carriera è andato a segno 12 volte. Oltre a quella nerazzurra, ha vestito le maglie di Tritium, Lumezzane, Reggiana, Pordenone, Santarcangelo, Pro Patria, Reggina, Carrarese, Forlì e Renate nel quale ha disputato le ultime 5 stagioni. Sicuramente la sconfitta interna con il Poggibonsi ha fatto scattare "l’allarme" in casa biancorossa ed il "dg" ha pensato bene di ricorrere ai ripari. Perché domenica c’è la sfida col Livorno. "Io sono fiducioso – dice Enrico del Club Vecchia Guardia –, anche perché il Livorno al momento è sempre andato avanti con degli aiutini e mi sembra alla nostra portata anche se sulla carta è più forte di noi". "A Livorno bisogna portare via i tre punti – dice Guido Borsetti del Club Anno Zero – anche per riscattare la sconfitta casalinga con il Poggibonsi".