Grifone, nuovo staff tecnico. Di Meglio vice di Malotti

Non sarà un "sergente di ferro", ma, sicuramente, con i suoi suggerimenti, assai coloriti, e con i suoi insegnamenti, assai efficaci, mister Malotti riesce a "vivacizzare" le sedute di allenamento dei biancorossi che in questa settimana si stanno svolgendo nell’impianto sportivo del Centro di Roselle. Il nuovo allenatore del Grosseto, in queste due settimane di lavoro, è alla ricerca della migliore formazione da schierare domenica quando allo "Zecchini" sarà di scena l’undici del Follonica Gavorrano in un match che Cretella e compagni non possono sbagliare. Magari la prima in queste dodici finali che restano ancora da disputare. Mister Malotti sta provando diverse soluzioni, ma per quello visto in questo periodo, l’unica certezza dovrebbe essere la difesa a quattro con Grasso, Prati, Davì e Aprili. Per il resto vedremo. Intanto la società biancorossa ha reso noto l’organigramma dello staff tecnico. Ad affiancare Robero Malotti, responsabile tecnico della prima squadra, come allenatore "in seconda" sarà Gianni Di Meglio (nella foto), ex biancorosso e già responsabile tecnico del settore giovanile; preparatore dei portieri Andrea Sicari, "promosso" in prima squadra dopo l’ottimo lavoro svolto con le squadre del vivaio del Grifone. Lo staff medico è composto da Edoardo Laiolo, responsabile sanitario, dal medico sociale Massimo Angelucci e dai massaggiatori Davide Ferrini e Massimo Rossi.