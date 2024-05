Grifone, primo passo. Malotti resta in panchima

La fumata bianca finalmente è arrivata: Roberto Malotti sarà l’allenatore del Grosseto nella stagione 2024-2025. L’accordo è stato trovato dopo un incontro con il patron Giovanni Lamioni, con i figli Francesco e Viola, il direttore sportivo Vetrini e il direttore organizzativo Tonelli.

"Ho sempre sperato di poter fare questa scelta – afferma soddisfatto il tecnico fiorentino – e se non l’avessi fatta mi sarebbe dispiaciuto tantissimo. Dovrò fare dei sacrifici, con viaggi quotidiani tra Grosseto e Firenze, che affronto volentieri perchè si tratta di un impego importante. Questi sacrifici, poi, peseranno soltanto se le cose non dovessero andare bene".

Un conto è entrare di rincorsa, un altro partire dall’inizio.

"In corsa mi sono dovuto accontentare di quello che ho trovato, mentre iniziare una stagione, certamente, è un’altra cosa perchè io ho le mie idee e le mie esigenze".

Però ha sempre detto che sarebbe stato difficile migliorare la rosa attuale.

"La prima cosa da fare sarà ringiovanire la rosa con prospetti che presentino delle potenzialità. Ovviamente ci saranno delle conferme, ma anche qualche partenza perchè dobbiamo proseguire nel raggiungimento del Progetto Grosseto. Fuori luogo ed inutile fare nomi in questo momento perchè io dico ai giocatori sempre la verità e quello che penso".

Mister Malotti ha confermato in toto l’attuale staff tecnico ("Guai a chi me lo tocca") ed inizierà la preparazione per la prossima stagione poco dopo la metà di luglio. Sul ripescaggio? "Non ci penso proprio". Con la conferma del tecnico è già partito il calciomercato. Dal "Notiziario del Calcio Toscano" si parla di un interessamento per il centrocampista Simone Biagi, 27 anni, che mister Malotti ha avuto al tempo del Montevarchi e che quest’anno ha giocato nel Latina in Lega Pro.

"Vedremo, è uno dei tanti nomi", afferma il direttore generale Filippo Vetrini.

Mister Malotti, dopo aver assunto le redini del Grosseto a metà febbraio, ha conquistato infatti 25 punti in 12 partite, conseguendo l’elevata media di 2,083, oltre alla vittoria dei play-off del girone E.

Paolo Pighini