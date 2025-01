Grifone punta il Valdarno. Sarà indisponibile Macchi

CALCIO

Chiuso il ’capitolo Livorno con l’appendice incredibile della decisione giudice sportivo’ ora l’interesse del Grosseto è rivolto al derby di domenica (inizio 14,30) che vedrà i biancorossi del tecnico Gigi Consonni (38 punti) impegnati sul terreno dello stadio ’Fedini’ di San Giovanni Valdarno contro gli azzurri di mister Marco Bonura (28 punti) che si presenteranno rinfrancati dopo le due ultime vittorie ottenute. Ieri pomeriggio Sabelli e compagni hanno disputato sul terreno del ’Palazzoli’ la consueta partitella del giovedì contro gli juniores biancorossi. Mister Consonni, come la solito, ha mescolato le carte schierando tutti gli effettivi. Per domenica non sarà a disposizione il difensore Mattia Macchi (probabile sostituto Marios Chrysovergis) mentre saranno da valutare le condizioni fisiche del difensore Emilio Dierna. Assente per squalifica il difensore Marcello Possenti per cui è probabile che la coppia difensiva centrale possa essere composta da Bolcano e Nunziati. Intanto è iniziata la prevendita dei biglietti che resterà aperta fino alle 19 di domani. Per i tifosi del Grosseto e residenti in provincia è possibile acquistare i tagliandi, per il solo settore ospiti, al bar Tripoli con la presentazione del documento di identità sia in sede di acquisto che, nell’eventualità, allo stadio. Il prezzo unico è di 10 euro. Domenica 2 febbraio la biglietteria dello stadio a San Giovanni Valdarno resterà chiusa per i tifosi biancorossi .