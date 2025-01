Grifone, quanta sfortuna. Si ferma anche Cretella

E’ inziato pieno di ostacoli il nuovo anno per il Grosseto di mister Consonni che deve affrontare una situazione davvero delicata. E non solo per la sconfitta di Orvieto che ha interrotto la cavalcata biancorossa, ma anche per le conseguenze di quella sconfitta. Il giudice sportivo, infatti, ha squalificato per un turno Addiego Mobilio (era diffidato, è stato ammonito), e Samuele Sacchini che è stato espulso dal terreno di gioco al "Muzi". Ma non è finita qui. Ieri pomeriggio durante la seduta di allenamento il capitano Riccardo Cretella si è fermato perchè ha riportato la lussazione ad una spalla. Ancora indisponibili Luca Senigagliesi (tra febbre e costola fratturata), e Marcello Possenti (febbre e un piede in disordine). Lavoro differenzato per Massimiliano Benucci per un problema muscolare (forse uno stiramento).

"Davvero una situazione drammatica", sottolinea il direttore generale Filippo Vetrini che spera però nel recupero di Macchi, Sabelli e Riccobono. Purtroppo un quadro poco rassicurante in casa biancorossa, considerando anche che domenica arriva allo stadio "Zecchini" l’undici del Seravezza Pozzi di mister Brando che sta viaggiando a mille occupando il secondo posto della classifica con 35 punti proprio davanti al Grosseto (33). Oggi mister Consonni fara sostenere la partitella contro la formazione Juniores sul campo del Centro Sportivo di Roselle.