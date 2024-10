Grifone, serve la svolta. Biancorossi sotto esame

Riusciranno i biancorossi a scalare la ’montagna’ disegnata da mister Malotti? E’ questo l’interrogativo che nasce all’indomani del doppio scivolone consecutivo (in casa con il Poggibonsi ed in trasferta con il Livorno) di cui sono stati protagonisti capitan Cretella e compagni. Il tecnico fiorentino ne è sicuramente convinto. "Il Grosseto non può disputare un campionato a metà classifica; il Grosseto deve esserne protagonista: io ho le certezze e spero che si avverino".

E come primo esame è rappresentato dalla Sangiovannese che domenica si presenta allo stadio "Zecchini" con il dente avvelenato. Gli azzurri di mister Bonura, che in classifica hanno quattro punti come i biancorossi, infatti, domenica sono stati bloccati in casa dal Trestina al termine di una gara rocambolesca. L’allenatore Malotti ha posto l’accento sul momento-no dei suoi ragazzi adducendo la responsabilità in gran parte all’aspetto mentale. Sarà anche così, ma crediamo che, oltre all’aspetto mentale, ci siano anche motivi di carattere tattico con un modulo che predilige troppo l’aspetto offensivo. Per non parlare di alcuni giocatori che dopo solo quattro turni non appaiono al meglio della condizione fisica. Una nota. Mister Malotti ha "accusato" il terreno di gioco di Reggello come "responsabile" dei numerosi infortuni capitati ai biancorossi in questo avvio di stagione. Ma chi ha scelto quella località?

P.P.