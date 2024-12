Grifone, vai avanti così. Oggi match col Ghiviborgo

Un altro appuntamento di qualità, questo pomeriggio per i biancorossi (27 punti in classifica) di mister Gigi Consonni che alle 14,30 affrontano allo stadio "Carlo Zecchini" i "colchoneros" del Ghiviborgo (25 punti in graduatoria), allenato da Tommaso Bellazzini. Il Grosseto (due pareggi e sei vittorie consecutive) vuole allungare la serie positiva. "Noi vogliamo vincere – afferma il tecnico Consonni – anche se abbiamo il massimo rispetto per un avversario che dispone di giocatori importanti. Non dobbiamo abbassare la tensione cullandoci sugli allori. Abbiamo dimostrato di essere una squadra esperta con giovani e al di là della prestazione puntiamo ai tre punti". "Conosco bene il tecnico Bellazzini, incontrato anche da giocatore, – prosegue Consonni – e la sua idea di gioco, che si basa soprattutto sul possesso palla e sulla fase offensiva. Noi dovremo essere bravi ad impedire loro queste situazioni". Assente lo squalificato Sabelli mentre rientra Cretella: per il resto solita formazione. "Riccobono da tre domeniche non viene impiegato anche se ha tanta voglia di giocare come dimostra in allenamento – sottolinea mister Consonni – ma ora deve avere pazienza". Intanto il direttore generale Filippo Vetrini ha ufficializzato il passaggio di Rinaldini al Tau Altopascio e l’arrivo in biancorosso dell’attaccante Adama Sane, senegalese, attaccante del 2000, lo scorso anno in serie A maltese, che ha avuto l’ok di Consonni dopo alcuni giorni di prova al "Palazzoli". Arbitro del match Francesco Pio Sarcina di Barletta. La biglietteria dello stadio "Zecchini" in piazza Donatello sarà aperta dalle 12.