Grifone verso il big match. Sarà Giornata biancorossa

Davvero un peccato. Il bomber Edoardo Marzierli, 9 gol al suo attivo, sarà costretto a saltare il match-clou casalingo di domenica con il Livorno. Il giudice sportivo, infatti, ha squalificato per un turno l’attaccante biancorosso, diffidato, dopo l’ammonizione che gli è stata inflitta nella partita di domenica a Poggibonsi.

Una gara, quella di domenica, che racchiude numerosi motivi di interesse per la rivalità esistente fra i due club. Davvero questo mese di gennaio, tra infortuni e squalifiche, si sta rivelando "nemico" del Grifone. L’allenatore Consonni, quindi, si vede costretto ad inventare un nuovo modulo offensivo dal momento che gli viene a mancare il principale terminale della squadra. Ieri pomeriggio I biancorosso sono tornati ad allenarsi sul terreno del "Palazzoli" che presenta un fondo eccezionale dopo il lavoro di restauro.

Mister Consonni ha a disposizione tutti gli effettivi, con Possenti e Dierna che hanno però svolto un lavoro differenziato. La società del patron Gianni Lamioni, che si augura di vedere il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dello "Zecchini" per questa particolare sfida e per questa giornata di sport, ha indetto la "Giornata Biancorossa", per cui non avranno validità le tessere di abbonamento. Per assistere all’evento sarà, quindi, necessario munirsi di biglietto.