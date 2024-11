Grifone verso il derby. Dopo Caponi, altri arrivi

Il nuovo arrivo in casa biancorossa Andrea Caponi, centrocampista di grande esperienza, ieri pomeriggio ha preso parte alla partitella che mister Consonni ha fatto disputare contro la squadra Juniores.

Nato nel 1988, Caponi ha trascorso dieci stagioni con il Pontedera, diventando una vera e propria bandiera del club della sua città. La carriera di Caponi è stata caratterizzata da un legame profondo con il Pontedera, interrotto solo da una breve parentesi al Tuttocuoio, dove ha giocato in prestito dal Pisa. Dopo il suo ritorno al Pontedera, ha continuato a dimostrare il suo valore, indossando anche la fascia da capitano. Dopo una breve parentesi con il Livorno 1915, con il quale ha collezionato otto presenze fra campionato e Coppa Italia di Serie D, Caponi è passato alla Pistoiese con la quale mette assieme 40 presenze tra campionato e Coppa nella stagione 2023/24, facendo registrare due gol e otto assist e 7 presenze nella stagione 2024/25. Con quasi 400 presenze tra i professionisti, Caponi, vecchia conoscenza di mister Consonni, porta con sé un bagaglio di esperienza importante. Il regista, quindi, potrebbe essere impiegato, partendo magari dalla panchina, già domenica nel derby contro il Follonica Gavorrano. Per la prossima settimana è previsto l’arrivo in casa biancorossa di altri rinforzi: si parla anche del difensore Dierna.