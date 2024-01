Grifone verso il derby. Un solo obiettivo: 3 punti

Applicazione di schemi con continue interruzioni da parte di mister Bonuccelli durante la partitella che ieri pomeriggio I biancorossi hanno sostenuto sul terreno del "Palazzoli" davanti a numerosi tifosi e sostenitori del Grifone. Evidentemente il richiamo del derby di domenica contro il Livorno allo "Zecchini" comincia a farsi sentire. Il tecnico, come ormai è sua abitudine, ha alternato alcuni giocatori in diversi ruoli per cercare di trovare la soluzione giusta nelle scelte da fare. E tra i commenti dei tifosi ovviamente è stata presa in considerazione la situazione del Livorno che si accinge ad affrontare, forse, la partita più importante della stagione con una situazione in panchina molto fluida per cui lo schieramento dei labronici potrebbe riservare sorprese.

Ma al di là di quello che succede nella squadra avversaria l’importante è che Cretella e compagni siano in grado di portare a casa una vittoria. Gli sportivi maremmani si attendono dai propri beniamini una prestazione sopra le righe. Sarà necessaria la massima concentrazione per tutto l’arco della gara: I tre punti sono d’obbligo.

Prosegue la prevendita dei biglietti al Centro Sportivo di Roselle, nelle rivenditorie autorizzate (Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo) ed online sul circuito Ciaotickets. Il botteghino di piazzale Donatello sarà aperto domenica.