Grill Park riposa, si avvicinano tutte le rivali. Al Bar la Coccinella il big match del girone B

Nell’ultima giornata del 2023 nel girone A vincono le tre squadre 2° in classifica e si portano a

quota 21, a -3 dalla capolista Grill Park che riposava. Baracca di Guendalo trascinato da Vandini, cinquina per lui, e Virgili, doppietta, nell’8-2 all’Amedeo Barber Shop. La Fonderia Zanetti, 3-2 all’intervallo contro la Casa di Materassi, ma 11-3 finale, migliore in campo Letizia che segna una tripletta. Exera sconfigge in rimonta il Bar Duomo e di fatto lo estromette dalla corsa per la qualificazione alla Serie A. In vantaggio ci va il Bar Duomo con Zikos, pareggio Exera con il tap-in di Panzetta che è poi bravo a chiudere il triangolo con Bassi che vale il 2-1 all’intervallo. Nella ripresa, punizione di Mariani e gol da rapinatore d’area ancora di Zikos, sorpasso Bar Duomo. Exera si butta all’attacco: Bassi addomestica la palla per Panzetta, il quale non se lo fa dire due volte e pareggia; a 2’ dal termine il portiere Berveglieri, da prima della metà campo, lascia partire un destro potente e preciso che si insacca all ’incrocio dei pali, Exera vince 4-3. Il risultato che non ti aspetti è la vittoria degli Eroi di Arcadia, sinora sempre sconfitti, contro il Koi Sushi che di punti ne ha 12. Koi avanti 1-0 con Rossi e 2-1 all’intervallo con Lella. Nel secondo tempo gli Eroi di Arcadia

rifilano al Koi un parziale di 7-0, finisce 8-2: i primi 3 gol sono di Landi, poi doppietta di Ventura e timbri di Giuliani, Ziosi e Tenani, primo successo in Opes per gli Eroi di Arcadia. Nella parte bassa della classifica, da segnalare la vittoria in rimonta della Termoidraulica Sgarzi che lascia l’Asso di Cuori fermo al palo ancora a quota zero. Le cose sembrano mettersi bene per l’Asso di Cuori, che nei primi 5 minuti si porta sul 2-0 con i centri di Iavarone e Guirrini, ma è un fuoco di paglia. La Termoidraulica Sgarzi accorcia le distanze con M. De Gruttola che si fa trovare pronto in mezzo all’area, ben servito dal figlio A. De Gruttola. Nella ripresa lo stesso De Gruttola Junior realizza il 2-2 e Nardini, con una precisa rasoiata, firma il sorpasso. A 7’ dal termine buon recupero sulla sua trequarti difensiva ancora di De Gruttola Junior e palla sulla corsa per Caputo, il suo diagonale non lascia scampo a Gruppioni, è il gol del definitivo 4-2. La Termoidraulica Sgarzi sale a 6 e scavalca l’Autocarrozzeria Giudice al quint’ultimo posto.

Il big match dell’8° giornata tra le prime due del Girone B va al Bar La Coccinella. Sgargetta apre le danze dopo 3 minuti, gli risponde subito capitan Alushi per il Magik Pizza. Nella ripresa Bar La Coccinella a bersaglio 3 volte e ora che allunga a 22 punti, Magik Pizza che viene raggiunto a 18 dalla Longobarda che fa suo, 5-2, l’altro scontro al vertice con il Basilico.