Grosseto fermato dal San Donato Tavarnelle: sfida deludente allo stadio Zecchini

Grosseto 0 San Donato 0

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrni. Dierna,Possenti, Macchi; Caponi Sacchini; Riccobono (12’ st Addiego Mobilio, 24’ st Sane), Sabelli, Senigagliesi (18’ st Benucci), Marzierli. All. Consonni.

SAN DONATO: Leoni; Bruni, Croce, Cellai; Carcani, Pecchia (28’ st Cecchi), Borgarello, Gistri; Purro (37’ st Falconi), Seghi (22’ st Calonaci); Manfredi (24’ st Doratiotto). All: Bonuccelli.

Arbitro: Aloise di Voghera.

Un disinvolto e intraprendente San Donato Tavarnelle ferma un "brutto" e "deludente" Grosseto nel posticipo di ieri sera allo stadio ’Zecchini’. In campo due squadre con motivazioni opposte: i biancorossi di Consonni vogliono punti per i playoff; i gialloblù di Bonuccelli, ex biancorosso, cercano punti per uscire dalla zona playout. Parte subito forte il Grosseto che con Marzierli sfiora il gol. Gli ospiti, però, reagiscono e si rendono assai pericolosi con Seghi (nella foto) sulla cui conclusione ravvicinata il portiere Raffaelli compie un ’miracolo’ coi piedi. E il San Donato appare più volitivo e più intraprendente del Grosseto nella prima mezzora. In avvio di ripresa ospiti più pimpanti e dopo due minuti vanno al tiro con Carcani su assist di Seghi: il pallone esce di poco. Cominciano le sostituzioni. Al 27’ Sane, da poco entrato, dalla destra mette al centro e al volo Marzierli impatta, ma il portiere Leoni è ben piazzato. Poi poco altro.