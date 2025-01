Grosseto, il dg Vetrini: "Siamo pronti a vincere"

CALCIO"I favoriti sulla carta sono loro, ma noi cercheremo di comportarci come abbiamo fatto nelle ultime quindici gare per vincere la gara". Questo il pensiero di Filippo Vetrini direttore generale biancorosso sul derby Grosseto-Livorno che domenica, inizio alle 14,30, è in programma allo "Zecchini", valido per la quarta giornata del girone di ritorno, e per il quale è stata indetta la "Giornata Biancorossa". "Il Livorno è una corazzata, ha perso soltanto una partita ed è a + 10 in classifica ed è sicuramente la squadra più forte del girone. Noi, però, faremo il possibile per sovvertire le gerarchie". - Il Grosseto dovrà fare a meno del bomber Marzierli squalificato? "Sono sicuro - conclude il dg del Grifone - che mister Consonni saprà effettuare le mosse giuste per sopperire a questa assenza". Ieri pomeriggio sul ’tapppeto verde’ del "Palazzoli" i biancorossi hanno effettuato la partitella contro gli Juniores. Possenti ha partecipato alla gara mentre Dierna ha lavorato a parte, ma domenica dovrebbe esserci. Da registrare un nuovo arrivo in casa biancorossa. Si tratta del calciatore Riccardo Corallini (foto), difensore mancino, classe 2007, proveniente a titolo definitivo dal Frosinone, dove ha disputato la prima parte di campionato nella squadra Primavera. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Prosegue la prevendita. I biglietti per i tifosi biancorossi nei rivenditori autorizzati e online sulla piattaforma Ciaotickets.P.P.