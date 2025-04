Grosseto in cerca di playoff: sfida decisiva contro il Ghiviborgo

I biancorossi hanno ripreso ieri pomeriggio ad allenarsi in vista della trasferta di domenica in casa del Ghiviborgo per la gara valida quale penultimo appuntamento della regular season. Un finale di stagione che si presenta all’insegna della massima incertezza per i ragazzi di mister Consonni che sono alla ricerca di un posto nei playoff. Il Grosseto è al quinto posto con 49 punti a pari con l’Orvietana, ma migliore posizione in virtù degli scontri diretti, alle spalle del Ghiviborgo (51) e del Seravezza Pozzi (53) mentre il secondo posto, ormai, crediamo sia della Fulgens Foligno (57) alle spalle del promosso Livorno. Anche domenica contro l’Aquila Montevarchi il Grifone ha dato vita ad una prestazione deludente non riuscendo a chiudere un match che, dopo il primo tempo, sembrava poter portare in dote i tre punti, ma nella ripresa sono emersi i soliti limiti di una squadra incapace di chiudere le gare fino a rischiare, nel finale, di perderla. Un comportamento difficile da spiegare sia dal punto di vista tecnico che tattico. Ormai questa stagione è andata: il pensiero della società biancorossa per il prossimo campionato deve però iniziare fin d’ora. Domenica abbiamo visto per l’ennesima volta, mister Alfredo Aglietti in tribuna allo "Zecchini" e crediamo che il suo interesse sia rivolto al futuro biancorosso. Salvo – ovviamente – sorprese.

P.P.