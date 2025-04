Grosseto in lotta per i playoff: sfide decisive contro Ghiviborgo e Siena

Ancora aperta la lotta per la conquista dei tre posti per i playoff dopo la promozione del Livorno in serie C ed il secondo posto, ormai, appannaggio della sorprendente Fulgens Foligno (57). Un finale di campionato, quindi, che può regalare ancora emozioni anche se, dopo la fantastica cavalcata delle otto vittorie consecutive, da gennaio ad oggi il Grosseto ha riservato soltanto delusioni ai tifosi che stanno assistendo ad una stagione molto al di sotto delle aspettative.

Tuttavia anche l’ingresso nei playoff – da considerare l’obiettivo minimo – non sembra essere facilmente raggiungibile perchè le ultime due gare del calendario riservano appuntamenti estremamente impegnativi: domenica trasferta in casa del Ghiviborgo e, poi, la domenica successiva la chiusura allo "Zecchini" contro il Siena. Domenica, dunque, sarà il Ghiviborgo del bomber Gori a fare l’esame ai biancorossi di mister Consonni che dovranno scendere in campo con ben altra determinazione rispetto a quella mostrata nelle ultime uscite e, soprattutto, dovranno mantenere il ritmo alto per due tempi, cosa che non sta accadendo.

Il team lucchese è reduce dalla sconfitta con il Trestina è farà tutto il possibile per ottenere la terza piazza. Il tecnico Consonni potrà disporre del difensore Possenti, che ha scontato la squalifica, e degli attaccanti Addiego Mobilio e Benucci, assenti con l’Aquila Montevarchi.