Grosseto-Livorno 1-1, pareggio senza emozioni

Grosseto, 14 gennaio 2023 - Pareggio sofferto per l’Unione Sportiva Livorno che contro il Grosseto non va oltre l’1-1. Allo stadio Zecchini gli amaranto producono poco e nulla ma riescono comunque a tornare a casa con un punto. A passare in vantaggio è proprio la squadra del tecnico Fossati con Luis Henrique che approfitta dell’unico errore della retroguardia avversaria per colpire con un potente tiro. Il pareggio arriva allo scadere del primo tempo con Sabelli che appoggia in rete un pallone filtrante di Macchi.

Per il resto il Livorno ha preferito difendere il risultato piuttosto che attaccare con tanti lanci lunghi e nulla più. Il primo Livorno di Fossati vede il 3-5-2 con Valerio Biagini in porta seguito dal braccetto difensivo composto da Ivan Savshak, Andrea Ronchi e Lorenzo Schiaroli. A centrocampo sugli esterni Leonardo Brisciani e Felipe Curcio mentre in cabina di regia esordio per Mateo Likaxhiu insieme a Andrei Tanasa e Niccolò Nardi. In attacco la coppia composta da Giulio Giordani e Luis Henrique. Dopo soli cinque minuti dall’inizio della gara c’è subito un cambio per gli amaranto con il giovane Savshak costretto ad abbandonare il campo per infortunio. La prima occasione della partita è del Grosseto con Riccobono che da fuori area prova a beffare un attento Biagini che però è attento e devia in corner. Da una parte il prolungato possesso palla dei padroni di casa, dall’altra invece gli amaranto che tentano di abbassare il ritmo e ripartire in contropiede.

È proprio da un ribaltamento di fronte che nasce il vantaggio del Livorno con Luis Henrique che da pochi passi scarica un destro potentissimo. Ottimo il passaggio di Giordani che approfitta di una difesa biancorossa mal posizionata per servire l’assist al brasiliano con una spizzata. Immediata la reazione del Grosseto che alza il baricentro e la cattiveria agonistica inasprendo non poco il nervosismo della gara. I padroni di casa si rendono pericolosi coni tiri da fuori di Macchi e, soprattutto, con Marzierli che al 37esimo non riesce a sfruttare l’uscita a vuoto di Biagini lisciando clamorosamente il pallone. I continui attacchi del Grosseto vengono premiati a tempo scaduto della prima frazione di gioco con Sabelli che si inserisce nell’area di rigore, riceve un pallone filtrante di Macchi e da pochi passi non sbaglia. Il secondo tempo riparte sullo stesso ritmo dei precedenti quarantacinque minuti con il Grosseto in avanti che addirittura trova immediatamente la rete con un colpo di testa di Cretella, ma si alza la bandierina del fuorigioco. US Livorno invece che non riesce a rendersi pericoloso se non con un calcio di punizione dai trenta metri di Giordani il cui tiro però colpisce in pieno la bandiera. Gli ultimi minuti sono un assedio dei padroni di casa con gli amaranto che, pesantemente rimaneggiati a causa degli infortuni, sono costretti a indietreggiare dietro la linea del pallone per conservare il risultato. La partita finisce così senza emozioni con entrambe le squadre che si annullano a vicenda e tornano a casa con un punto. IL TABELLINO Grosseto (3-5-2): Raffaelli; Saio, Davì, Russo (60' Rinaldini); Aprili, Cretella, Bensaja, Sabelli (84' Sacchini), Macchi (72' Grasso); Riccobono, Marzierli (78' Romairone). A disposizione: Sclano, Bruni, Prati, Bojinov, Fregoli. All. Bonuccelli Livorno (3-5-2): Biagini; Savshak (8' Fancelli), Ronchi (69' Luci), Schiaroli; Brisciani (62' Frroku), Likaxhiu (72' Sabattini), Tanasa, Nardi, Curcio; Giordani, Luis Henrique (58' Tenkorang). A disposizione: Albieri, Menga, Goffredi, Frati. All. Fossati Arbitro: Migliorini di Verona Reti: 18' Luis Henrique, 48' pt Sabelli Note: angoli 6-0, ammoniti Bensaja, Giordani, Schiaroli, Likaxhiu e Riccobono, recupero 3'+6'