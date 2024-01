Livorno-Grosseto 1-1, le pagelle

Livorno, 14 gennaio 2024 – Le pagelle del Livorno.

Biagini 5.5: A correnti alternate. Abbastanza bene tra i pali, malissimo nelle uscite. Schiaroli 6: Difende il risultato con le unghie e con i denti. Savshak sv: Costretto ad abbandonare il campo dopo cinque minuti. (Dal 5’ Fancelli 6: Partita ordinata e senza errori, sicuro dei suoi mezzi). Ronchi 5.5: In occasione del pareggio del Grosseto è in ritardo su Sabelli. (Dal 69’ Luci 6: Il capitano nonostante l’età meriterebbe più spazio dal primo minuto). Brisciani 5: Soffre non poco le scorribande di Macchi che fa praticamente quello che vuole. (Dal 62’ Frroku 6.5: Esordio di grande personalità in maglia amaranto in una partita difficilissima). Tanasa 5.5: Un passo avanti rispetto alla sconfitta contro il Poggibonsi, ma è sempre troppo lento palla al piede. Dovrebbe far sentire maggiormente la sua esperienza. Likaxhiu 5.5: Rincorre gli avversari per tutta la partita, tanta tanta confusione. (Dal 72’ Sabattini 6: Entra e prova a suonare la carica). Nardi 6: Si incarica di far partire le manovre di gioco degli amaranto. Curcio 6: Riesce a contenere gli esterni con grande sicurezza e ripartire per provare a segnare. Nel finale è stremato e pensa soltanto a difendere. Luis Henrique 6.5: Al primo vero errore della difesa biancorossa segna con un tiro potente. Per il resto soltanto tante sportellate con la retroguardia del Grosseto. (Dal 58’ Tenkorang 6: Palloni toccati praticamente zero, ma la sua grinta e soprattutto la sua pressione costringe gli avversari a sbagliare spesso). Giordani 6: Si inventa l’assist con una sponda aerea, poi sfiora la rete nel finale.