Guarda chi c’è in piazza: Marchisio!

Può anche capitare di incontrare in centro, in Piazza della Vittoria, nei pressi delle bancarelle del mercato, Claudio Marchisio.

L’ex campionissimo del footbal (oggi 38enne), che ha legato quasi tutta la carriera alla Juventus, non è in procinto di tornare a giocare e quindi non sarà un nuovo colpo della Reggiana: scherzi a parte, Marchisio é nella nostra città per visionare un calciatore. "Ma non della Reggiana", ha tenuto a sottolineare a precisa domanda.

Lo scorso primo marzo, infatti, il “Principino” ha creato insieme allo storico manager Alessandro Tocci un agenzia per calciatori che ha chiamato “Circum”.

Chissà che il calciatore da visionare non sia uno dei protagonisti di Sassuolo-Cremonese, in programma stasera al Mapei Stadium alle 20.30 (quarta giornata di Serie B). O magari si tratta di qualche ragazzo da visionare in qualche torneo giovanile. In ogni caso, giusto per inquadrare la realtà: nell’agenzia di Marchisio tra gli assistiti c’è anche Loris Karius, portiere tedesco 31enne oggi svincolato ed ex Liverpool, marito di Diletta Leotta.

Per Marchisio 389 presenze in bianconero con 37 reti, il tutto condito da ben sette scudetti tra gli altri trofei. Anche 29 gettoni con l’Empoli, 15 in Russia con lo Zenit e ben 55 (5 reti) con la maglia della nazionale. Ora una nuova vita, che passa anche da Reggio.