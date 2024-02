Guazzino supera San Marco e conquista la vetta. Bettolle corsaro, Radicondoli detta legge

Poliziana

2

Rapolano

0

MONTEPULCIANO – Ordinaria amministrazione fino al 25’, quando la Poliziana segna: Arigò supera un avversario ed insacca sotto misura. Al 32’ i locali usufruiscono di un rigore per un fallo su Cassano: è bravo Hyseni a parare il tiro di Arigò. Nella ripresa al 46’ rete annullata a Micillo (Poliziana) per fuorigioco di Tortoioli. Lo stesso Tortoioli spreca al 51’. Al 56’ succede di tutto nell’area termale: Guerrini conclude sul primo palo, respinge il portiere, mischia furibonda in area, una rovesciata va a vuoto, interviene di nuovo Guerrini che sulla linea insacca firmando il 2-0. Al 75’ Rapolano in dieci per un cartellino rosso.