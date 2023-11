Gubbio-Cesena 1-1, punto un po’ amaro per i rossoblù

Gubbio, 5 novembre 2023 – Con il Cesena non è mai facile, e i bianconeri continuano sempre a dimostrarlo. Perché anche con l’uomo in meno dopo tre minuti e in svantaggio dopo sedici la squadra di Toscano ha dimostrato di essere forse la più grande tra le big, interpretando al meglio la partita nonostante l’espulsione di Corazza. Per il Gubbio rimane certamente un po’ di amaro in bocca visti i binari sulla quale si stava indirizzando il match e per la disattenzione per il gol subito, ma un punto muove sempre la classifica, ed assume un particolare valore se arriva contro squadre di questa caratura.

La gara cambia volto dopo appena tre minuti: brutto colpo a palla lontana di Corazza ai danni di Signorini. L’arbitro non si accorge, ma su richiamo del secondo assistente Costanza estrae il cartellino rosso nei confronti del bomber romagnolo. Il Gubbio prende controllo del possesso e al 16° passa in vantaggio. Combinazione sulla destra tra Spina e Morelli, quest’ultimo crossa sul secondo palo dove Ciofi scivola e Di Massimo ne approfitta depositando in rete il gol dell’1-0. Toscano inserisce Shpendi per alzare la linea del pressing ma il più pericoloso del Cesena è Kargbo, che al 21° manda a lato un buon cross di Ciofi.

Otto minuti dopo il Gubbio sfiora il raddoppio, ma Pisseri ci mette la faccia e nega la doppietta a Di Massimo ben servito da Dimarco. I romagnoli si aggrappano a Kargbo, che al 37° lavora bene sulla trequarti e confeziona un assist pregevole per Adamo che taglia in due la difesa rossoblù e con un tocco sotto supera Vettorel in uscita pareggiando i conti. Nel secondo tempo il Cesena consolida l’assetto tattico, si abbottona dietro ma non rinuncia ad attaccare. Al 4° ci prova Silvestri di testa, che incorna bene su invito di Donnarumma ma trova i guantoni di Vettorel a bloccare il tentativo. Per il Gubbio è Bulevardi a concludere verso la porta dopo una buona azione corale, ma Prestia mura sul più bello. Al 23° Shpendi calcia dalla distanza ma Vettorel blocca a terra, poi gli spazi si chiudono e la stanchezza prende il sopravvento: gli ospiti sono ordinati e ben messi in campo e nonostante la superiorità numerica i rossoblù faticano a fare breccia nell’organizzata difesa romagnola.

Finisce quindi 1-1, con i rossoblù che salgono a quota 17 in campionato, in attesa del derby di domenica prossima al “Curi”, ore 20:45.

GUBBIO-CESENA 1-1

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini (st 34’ Pirrello), Mercadante,

Morelli (st 34’ Frey), Mercati, Bulevardi (st 24’ Rosaia), Dimarco (st 18’ Corsinelli);

Spina, Di Massimo; Udoh (st 34’ Montevago). All. Braglia A disp. Stacchiotti,

Greco, Casolari, Guerrini, Brogni, Di Gianni.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi (st 1’ Pieraccini), Prestia, Silvestri; Adamo (st 29’

Pierozzi), De Rose, Francesconi, Donnarumma; Bumbu (pt 19’ Shpendi (st 29’

Ogunseye)); Corazza, Kargbo. All. Toscano A disp. Veliaj, Siano, Pitti, Chiarello,

Berti, David, Giovannini.

ARBITRO: Costanza di Agrigento (Fine-Chiavaroli)

MARCATORI: pt 16’ Di Massimo, 37’ Kargbo.

NOTE: corner 0-1; ammoniti: Bulevardi, Mercati, Dimarco; espulso Corazza al 3’ ptper condotta violenta; recupero pt 4’; st 5’;