Gubbio, un ko pesante: arriva la sconfitta in casa con l’Entella, finisce 0-2

Gubbio, 23 marzo 2025 – Niente da fare. Il Gubbio perde lo scontro con la capolista Virtus Entella per 0-2, al termine di una gara decisa dagli episodi. I rossoblù giocano senza paura ma faticano e non poco negli ultimi metri, mentre dall’altra parte i liguri sono bravi a chiudersi e a ripartire con cinismo.

La buona notizia, umanamente e sportivamente è il ritorno in campo di Di Massimo, assente da 7 mesi. Partono forte gli ospiti che al 2° colpiscono la parte alta della traversa con Marconi, due minuti dopo Di Noia premia l’inserimento di Franzoni che davanti la porta manda alto.

Il Gubbio gioca comunque con coraggio ma eccede in sicurezza, e al 12° regala il vantaggio agli avversari. Su un tentativo di ripartenza palla a terra dalla difesa, Rosaia cerca Venturi con un retropassaggio ma lo spiazza in controtempo, con Franzoni che sulla linea sigla il gol dello 0-1. I rossoblù non perdono lo spirito propositivo ma, eccezion fatta per un tentativo da fuori di D’Ursi al 25° terminato a lato, trova ancora enormi difficoltà a rendersi pericoloso in avanti.

L’Entella, dalla sua, è brava a chiudersi e cinica nel ripartire, come al 45°, quando sul cross di Boccadamo spunta Bariti sul secondo palo e di testa raddoppia il vantaggio. Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara. Poche occasioni – un colpo di testa centrale di Castelli e un tiro a lato di D’Ursi – ma al 65° Franzoni si prende il rosso per una brutta entrata da dietro su Spina lanciato in contropiede.

Fontana le prova tutte: prima passa al 4-2-3-1 e poi, con il ritorno in campo di Di Massimo dopo sette mesi di assenza, anche al 4-2-4. Il risultato, però, non cambia, e la striscia di risultati utili consecutivi si interrompe a tre.

Il tabellino

Gubbio-Entella 0-2

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu (st 42’ Maisto), Rocchi, Stramaccioni, Corsinelli; Faggi (st 17’ Proietti), Rosaia (st 35’ Di Massimo), Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi. All. Fontana A disp. Bolletta, Tozzuolo, D’Avino, Franchini, Lombardi, Conti.

V. ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Portanova, Tiritiello, Marconi; Bariti (st 17’ Di Mario), Karic (st 17’ Corbari), Di Noia, Franzoni, Boccadamo (st 29’ Lipani); Casarotto (st 17’ Guiu), Castelli (st 29’ Fall). All. Gallo A disp. Vandelli, Siaulys, Garattoni, Costa, Ndrecka.

Arbitro: Ursini di Pescara (Boato-Della Mea)

Marcatori: pt 12’ Franzoni, 45’ Bariti

Note: corner 1-8; ammoniti: Tiritiello, Bariti, Zallu, Rocchi, Maisto; espulso Franzoni al 20’ st per grave fallo di gioco; recupero: pt 1’; st 5’.