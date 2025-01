Gubbio-Lucchese 3-1, inizio d’anno choc per i rossoneri

Gubbio, 4 gennaio 2025 – Inizia nel peggiore dei modi il 2025 della Lucchese che esce sconfitta dal match contro il Gubbio, complice una difesa rossonera in… vacanza.

Il Gubbio, nonostante cinque assenze, ha vinto il confronto grazie a una doppietta di Tommasini e al gol dell’ex Corsinelli in chiusura di primo tempo.

La Lucchese ha pareggiato con Selvini, primo gol tra i professionisti, su imbeccata di Saporiti, ma in pieno recupero Corsinelli ha centrato il bersaglio con un gran tiro a mezz’altezza da fuori area.

La ripresa si è aperta con un assolo di Saporiti, che ha colpito il palo poi Tommasini ha trovato il 3 a 1 di testa.

Nel finale i rossoneri hanno colpito il secondo palo con Saporiti. Una sconfitta pesante in chiave salvezza. Ora l’unica speranza è nel mercato. Bisognerà intervenire subito sul mercato riparatore di gennaio perché la situazione rischia di diventare ancora più pericolosa con la squadra che ormai si trova stabilmente in zona playout. Venerdì alle 20.30 ci sarà lo scontro diretto contro la Spal dove servirà subito un’inversione di rotta, per cercare di portare a casa punti pesanti necessari per provare a mettere insieme una prestazione all’altezza. La speranza è quella che finalmente arrivi una vittoria in grado di risollevare tutto l’ambiente e la tifoseria.

Gubbio Lucchese 3–1

GUBBIO: Venturi, D'Avino, D'Ursi (46' st Stramaccioni), Rosaia, Tommasini (37' st Rovaglia), Signorini, Corsinelli, Zallu, Maisto (18' st Testardini), Rocchi, Iaccarino. A disp. Bolletta, Tentarini, David, Pirrello, Conti, Mancini. All. Rubicini.

LUCCHESE: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Selvini (18' t Magnaghi), Fazzi, Quirini, Gucher (27' st Visconti), Antoni, Gemignani (27' st Cartano), Catanese (33' st Giacchino), Saporiti. A disp. Coletta, Allegrucci, Sasanelli, Fedato, Sabbione, Leone. All. Gorgone.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Reti: 7' pt e 23' st Tommasini, 17' pt Selvini, 46' pt Corsinelli.

Note: Ammoniti: Palmisani, Saporiti, Cartano.